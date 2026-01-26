Росіяни "тягнуть" квадроцикли через Маріуполь: Андрющенко повідомив, до чого готується ворог

В окупованому Маріуполі цього тижня двічі фіксували влучання. Росіяни масово перекидають живу силу, боєкомплекти та генератори на Гуляйпільський напрямок колонами вантажівок, готуючись до активних бойових дій.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що за останні дні окупанти перекинули велику кількість квадроциклів, найімовірніше, китайського виробництва з Криму.

Що відомо про останні удари поблизу Маріуполя?

У селищі Сартана у будинках цивільних повилітали шибки. Наразі з'ясовують, чи це був приліт, чи російський РЕБ посадив український безпілотник, але через інформаційну тишу з боку окупантів експерт схиляється до версії влучання.

Перед тим вразили місце базування російської техніки в районі колишнього комбінату в Кальміуському районі – це вже другий удар по цій локації за час війни. За останніми даними, росіяни вивозять техніку, а кількість поранених перевищує 10 осіб.

Щодо переміщень – вони розпочалися, як ми й очікували. Зараз саме той момент, коли окупанти відправляють на фронт усіх мобілізованих, яких зібрали в грудні. На Гуляйпільський напрямок йде масове перекидання живої сили та боєкомплектів цілими підрозділами на маркованій і немаркованій техніці,

– пояснив Андрющенко.

Чому Росія перекидає квадроцикли та генератори на фронт?

Фіксували колони по 20 – 30 вантажівок лише за пів дня. Окрім видимих перекидань, є частина техніки, яку не фіксують, тому реальна кількість ще більша. Велику кількість генераторів відправили для забезпечення роботи ППО, РЕБ та безпілотних систем росіян, що свідчить про підготовку до гарячої фази.

Також зафіксували перекидання великої кількості квадроциклів вантажівками, які готують для штурмових операцій у лісосмугах. Окупанти вже намагалися використовувати квадроцикли для прориву та інфільтрації у Дніпропетровській області.

На мотоциклах не проїдеш, пішки теж важко, тому тягнуть квадроцикли. Судячи з усього, це китайське виробництво, яке доставили через Крим на північ. Тому найближчими днями та тижнями варто очікувати багато кадрів від наших сил оборони, як росіяни на квадроциклах перетворюються на добриво в донбаських полях,

– підсумував Андрющенко.

Що ще відомо про ситуацію на Гуляйпільському напрямку?