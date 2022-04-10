Цю підтвердили в Ізюмський райдержадміністрації. Проте точної інформації про кількість загиблих немає

Важливо Окупанти обстріляли селище Слатине на Харківщині: 5 людей загинули, сотні будинків зруйновані

За інформацією РДА, може бути 3 – 4 жертви. Попередньо відомо, що загинула мала дитина, віком початкової школи.

Росія може активізувати бої за Харків

У Генштабі попередили про ймовірність, що Росія активізує бої за Харків. Ворог намагається прорвати оборону українських військ у районі Ізюма.

Крім того, окупанти весь час проводять розвідку на цьому напрямку.

Дивіться більше – За добу Харків обстріляли 66 разів: ситуація на 10 квітня: