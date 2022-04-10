Цю підтвердили в Ізюмський райдержадміністрації. Проте точної інформації про кількість загиблих немає
Важливо Окупанти обстріляли селище Слатине на Харківщині: 5 людей загинули, сотні будинків зруйновані
За інформацією РДА, може бути 3 – 4 жертви. Попередньо відомо, що загинула мала дитина, віком початкової школи.
Росія може активізувати бої за Харків
У Генштабі попередили про ймовірність, що Росія активізує бої за Харків. Ворог намагається прорвати оборону українських військ у районі Ізюма.
Крім того, окупанти весь час проводять розвідку на цьому напрямку.
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