У Генштабі кажуть, що збройне підкріплення ворог отримав з Бєлгородської області. Мовиться про ракети та БТГ.
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Щоб наростити угруповання військ окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ,
– кажуть у Генштабі.
Також у районах населених пунктів Бєлгородської області ворог розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК "Іскандер-М".