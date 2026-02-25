Росія підірвала дамбу тритонною авіабомбою біля Осикового: DeepState повідомляє про підтоплення

Російські військові підірвали дамбу поблизу Осикового Донецької області, щоб завадити українським бійцям. Внаслідок подібних дій окупантів на цій ділянці виникло підтоплення, яке відчутно ускладнило рух.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Яка ситуація біля Осикового?

За даними аналітиків, росіяни посилюють активність у боях за Костянтинівку, щоб вплинути на логістику до міста. Спершу, як зазначається, окупанти знищили один з мостів на північно-західних околицях населеного пункту.

Після цього українські військові знайшли альтернативні шляхи, через що ворог посеред ночі застосував тритонну керовану авіаційну бомбу, знищивши дамбу в районі населеного пункту Осикове. DeepState пише про підтоплення.

Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка – Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото" і проїзд тудою наразі неможливий, зі слів самих бійців,

– ідеться у повідомленні.

Експерти зауважують, що постачання та пересування будуть здійснювати альтернативними шляхами, тому про повне зупинення логістики не йдеться. Утім, зашкодити цьому процесу, принаймні тимчасово, росіянам вдалося.

"Чергове порушення норм міжнародного гуманітарного права... Але це ще один показник, що мос***ити збільшують свою увагу Костянтинівці, а вплив на логістику це початок підготовки до більш рішучих дій", – додали там.

Крім вищезгаданого, аналітики зауважують, що станом на сьогодні окупанти "промацують" оборону українських військових по периметру та шукають вразливі місця, щоб надалі все ж просунутися до Костянтинівки.

Що відбувається у Донецькій області?