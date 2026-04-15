Росіяни підняли Ту-95 з Оленьї, – монітори

Удень 15 квітня росіяни вирішили підняти літаки Ту. Стратегічна авіація прямує з авіабази Оленья.

Повітряні сили поки не підтверджували зліт бомбардувальників. Про рух дальньої авіації пишуть моніторингові спільноти. Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про зліт "тушок" удень 15 квітня?

За даними моніторів, авіація летить у бік потенційних пускових рубежів.

4 борти Ту-95мс перебувають у повітряному просторі Росії. Виліт з аеродрому "Оленья", рух у напрямку потенційних пускових рубежів у Каспійському регіоні. За умови збереження вектора руху вихід на пускові ближче до 17:00 поточної доби,

– пише телеграм-канал monitor.

