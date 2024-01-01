Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він зазначив, що росіяни продовжують наступальні дії, не зважаючи на те, що зазнають втрат.

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Що відбувається на лінії фронту

Протягом 31 грудня ворог здійснив 55 спроб наступу по всій лінії фронту, з яких на Лимано-Куп’янському напрямку – 15. Зокрема, окупанти намагалися штурмувати село Синьківка поблизу Куп’янська, де нещодавно їхні підрозділи вкотре зазнали втрат.

Вони (окупанти – 24 Канал) як зомбі їдуть по одній і тій самій дорозі, де їхню техніку вже знищували. Там лежать руки й ноги їхніх "200-х", а вони й далі продовжують туди їхати. В принципі, хай так і залишається,

– прокоментував Фітьо.

Також спроби наступу ворог проводив поблизу села Макіївка Луганської області. Ворог продовжує застосовувати бомбардувальну, винищувальну та армійську авіацію, скинувши протягом 31 грудня на українські позиції в Серебрянському лісництві 13 фугасних авіабомб.

На всьому Лимано-Куп’янському напрямку ворог також здійснив 618 артилерійських та мінометних обстрілів. У відповідь Сили оборони знищили 257 окупантів та 43 одиниці техніки.

"Ворог не припиняє спроби атакувальних дій. (Силам оборони – 24 Канал) зрозумілі його напрямки наступу. (Ворог – 24 Канал) не рахується з людськими втратами, а свої атаки супроводжує технікою. Успіхів на Лимано-Куп’янському напрямку ворог не має", – зазначив пресофіцер Сухопутних військ ЗСУ.



Важливо, що ворог активно використовує техніку практично на всіх ділянках фронту. Втім, українські воїни готові до такого сценарію, тож наша артилерія та FPV-дрони зупиняють наступальні потуги агресора дуже швидко.

Що ще відомо про становище на лінії зіткнення