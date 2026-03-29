Росіяни продовжують терор "Шахедами": вибухи прогриміли на Вінниччині
Ворожі війська 29 березня атакують Україну ударними дронами. Безпілотники дісталися до Вінниччини. Там чули звуки вибухів.
Про це інформують кореспонденти Суспільного.
Читайте також Росія вдарила по Конотопу: пошкоджено житлові будинки
Що відомо про атаку на Вінниччину?
Варто зауважити, що близько 9:40 Повітряні сили попереджали про загрозу кількох груп БпЛА у Вінницькому районі.
Звук вибуху місцеві чули вже близько 9:57. В небі над Вінниччиною фіксують російські безпілотники.
У міськраді закликають жителів бути уважними до тривог і перебувати в укриттях. Про високий рівень небезпеки попередили й в облраді.
Де ще били окупанти?
Уночі ворог атакував Одещину. Там пошкоджено об'єкт інфраструктури, один з дронів поцілив у приватний житловий будинок. Вибухи прогриміли й у Полтаві. Регіон так само атакували БпЛА.
На Київщині вночі й зранку літали безпілотники. Сили ППО знешкодили майже три десятки ворожих дронів. У Бориспільському та Білоцерківському районах є пошкодження інфраструктури та скління багатоповерхівки.