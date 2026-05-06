Спрацювали 3 фактори: чому Путіну не вдалось захопити Київ на початку війни

Путін розраховував захопити Київ за кілька днів, але прорахувався через 3 ключові фактори: переоцінку власних сил, готовність українців боронити країну і те, що військові самостійно зайняли оборону там, де ворог не очікував.

Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий пояснив 24 Каналу, що сьогодні взяти Київ для Росії навіть складніше, ніж атакувати країни НАТО.

Хто насправді врятував Київ у 2022 році?

Вірі Путіна сприяли корумпована розвідка, агентура, яка давала хибні дані, і навіть великі американські аналітичні центри, які не давали Україні жодних шансів.

За словами дипломата, без армії цивільний супротив навряд чи щось вирішив би – люди просто б виїхали.

Інформація ворогу, ймовірно, витікала з політичних кабінетів. Військові взяли на себе величезну відповідальність, особливо Сергій Наєв та Валерій Залужний. Також колишній міністр оборони Олексій Резніков разом із Залужним проголосували за впровадження воєнного стану,

– сказав Чалий.

Політичне керівництво зволікало з ухваленням законних рішень, а військовим наказали йти на схід, помилково вважаючи, що росіяни наступатимуть лише з Донецької області. Проте частини, які залишилися на місцях всупереч наказу, і врятували ситуацію, зупинивши росіян під Гостомелем.

"Росіяни ж це аналізують. Тепер взяти Київ для них ще складніше, але думки про це нікуди не зникають. Я навіть вважаю, що зараз взяти Київ набагато важче, ніж атакувати якусь з прикордонних країн НАТО", – наголосив Чалий.

Зверніть увагу! У Європі дедалі більше побоюються, що Путін може скористатися "вікном можливостей" для нападу на одну з країн НАТО впродовж найближчих двох років. Військові експерти припускають, що Росія, ймовірно, вдалася б до обмежених або точкових дій, здатних створити невизначеність в Альянсі щодо застосування статті 5 про колективну оборону.

Що ще відомо про ймовірність нападу росіян на НАТО?

Путін сприймає НАТО як головного противника, який, на його думку, незаконно розширилося на "його" території, тому наполягає на поверненні Альянсу до кордонів 2007 року. У зв’язку з цим Росія може вдатися до провокацій – залучення "зелених чоловічків", організації псевдопротестів або навіть обстрілів країн-членів НАТО. У 2022 році Альянс оцінювали як потужний оборонний блок, то нині всередині нього спостерігається чимало проблем.

За таких умов ризики для Росії зменшуються: їй не обов’язково розпочинати масштабну війну чи намагатися захопити території країн НАТО – достатньо продемонструвати слабкість партнерів.