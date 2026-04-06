Росіяни з самого ранку атакують Запоріжжя: лунають вибухи

Зранку 6 квітня російська армія завдає удару по Запоріжжю. Відомо, що в області працює ППО.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Дивіться також Ворог пошкодив важливі енергетичні об'єкти на Чернігівщині: сотні тисяч людей – без світла

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Російська армія продовжує терор українських регіонів. Відомо, що під атаку ворожих безпілотників потрапила Запорізька область. За словами Федоров, на Запоріжжі працює протиповітряна оборона, яка знищує дрони.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в обласному центрі пролунали кілька вибухів. Наразі детальної інформації про можливі наслідки російської атаки немає.

Зазначимо, що повітряна тривога в регіоні триває вже понад 8 годин. Російські дрони почали фіксували поблизу Запоріжжя вночі, о 2:47.

У яких регіонах України ще лунали вибухи?