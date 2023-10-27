Попри складну ситуацію, Збройним Силам України вдається стримувати російський наступ на Авдіївку. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що дії ворога вноситимуть корективи та позначатимуться на наших діях біля Авдіївки.
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Задум не спрацював
Понад два тижні на Авдіївському напрямку тривають інтенсивні наступальні дії ворога. За словами Мусієнка, в Авдіївку прибуло кинуте підкріплення для наших сил.
Нині на Авдіївському напрямку ЗСУ виконують два завдання:
- не дають ворогу оточити місто;
- збільшують кількість втрат противника.
Окупанти розраховували, що їм вдасться швидко замкнути коло й просуватися в Авдіївку. Цього вже не вдалося і я думаю, що не вдасться. Один задум вже не спрацював і, можливо, не спрацюють наступні. Бойові дії покажуть як далі розвиватиметься ситуація,
– мовив Мусієнко.
Росіяни нещадно знищують українські міста. Зокрема, Авдіївку ворог обстрілює щодня. За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, за таких темпів окупанти за два – три тижні повністю знищать місто.
"У місті вже багато руйнувань, однак українські бійці утримують позиції. Я думаю, що ситуація не дійде до міських контактних боїв. Оборонятися на фоні руїн складно, а влаштовувати Сталінград немає сенсу. Навіть якщо ворог дійде, то можна відійти й бити по ньому іншими засобами, наприклад, артилерією", – зазначив Керівник Центру військово-правових досліджень.
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Наступ Росії на Авдіївку: останні новини
- 10 жовтня російські загарбники активізували наступальні дії біля Авдіївки. Успіху, на щастя, окупанти не досягли, але кількість російських солдатів та техніки суттєво зменшилася. За слова Володимира Зеленського, росіяни вже втратили щонайменше бригаду.
- Основна мета наступу росіян на Авдіївку – політична. Окупантам треба хоча б якась "перемога" для внутрішнього глядача напередодні президентських виборів.
- У росіян серйозні проблеми з особовим складом – немає стратегічних запасів. Крім того, зокрема, підрозділи "Шторм-Z" відмовляються наступати на Авдіївському напрямку, тож росіяни за умов амністії перекинули вагнерівців, які брали участь у заколоті Євгєнія Пригожина.