Росіяни вгатили дронами по дитсадку у Сумах: триває рятувальна операція

Росія продовжує обстрілювати Україну, цього разу вона атакувала Суми, використавши ударні безпілотники. Внаслідок цього у місті зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Про це повідомляють міський голова Олександр Лисенко та керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Які наслідки атаки на Суми?

Місцева влада повідомила про атаку російських окупантів по цивільній будівлі у центральній частині Сум, для обстрілу росіяни використали щонайменше два безпілотники. Наразі у місті триває рятувальна операція.

Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється. Ворожа атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях,

– повідомив начальник ОВА.

Виконувач обов'язків мера Артем Кобзар підтвердив інформацію про влучання у дитячий садок. За попередньою інформацією, на місці виникла пожежа. Наразі триває евакуація людей, працюють усі необхідні служби.

Станом на момент публікації додаткової інформації стосовно цього російського обстрілу не вказують, вочевидь деталі будуть згодом. Водночас Суспільне повідомляє, що поранень зазнали щонайменше двоє людей.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу для Сумського району оголосили орієнтовно о 08:52. Згодом про небезпеку попередили Охтирський і Шосткинський райони. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух групи безпілотників на місто.

Пізніше там уточнювали про рух дрона на обласний центр з північного напрямку. Близько 10:24 кореспонденти Суспільного повідомили про те, що у місті пролунали вибухи. Через 10 хвилин у Сумах було гучно знову.

Що атакували окупанти раніше?

Минулого вечора окупанти атакували Запоріжжя за допомогою балістичних ракет та керованих авіабомб. Під ударами опинилися кілька підприємств міста. Внаслідок цього були постраждалі серед цивільного населення.

Ще раніше російські безпілотники атакували термінал Kernel в Чорноморську Одеської області. Повідомляли про витік понад 1,1 тисячі тонн олії., його вже локалізували. На місці також, як відомо, сталося загоряння.

Також увечері окупанти завдали серії ударів по Краматорську Донецької області, застосувавши щонайменше три фугасні авіабомби. На жаль, повідомляли про жертв серед цивільного населення, були і поранені.