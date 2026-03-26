У Кривому Розі лунали вибухи: Росія вдарила "Шахедами"

Росія атакувала Кривий Ріг "Шахедами". Вранці 26 березня там пролунали вибухи.

Про наслідки розповів начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

Повітряну тривогу у Кривому Розі оголосили близько 5 ранку. Згодом над місто фіксували кілька "Шахедів".

О 6:33 – пролунали вибухи.

Згодом Олександр Ганжа повідомив, що у місті пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Попередньо, ніхто не постраждав.

На місце направлено усі оперативні служби, йде ліквідація наслідків.

Зверніть увагу! Олександр Вілкул повідомив, що о 12:00 у Кривому Розі буде проведено плановий вибух на кар'єрі.

Загалом під атакою країни-терористки опинилися 3 райони області. Окрім безпілотників, вона била артилерією.

Так, удар був завданий по Нікопольщині, зокрема Марганецькій і Покровській громадах. А на Синельниківщині – Миколаївській, Васильківській та Петропавлівській.

Пошкоджені підприємства. Горів приватний будинок,

– повідомив Ганжа.

Атака на Дніпропетровщину

Атаки на Україні: останні новини