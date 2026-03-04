Росіяни атакували "Шахедами" потяг у Миколаєві: є постраждалий

Зранку 4 березня ворожі ударні безпілотники типу "Шахед" атакували Миколаївщину. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури та поранено людину.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Що відомо атаку на Миколаїв?

Близько 9 ранку 4 березня ворожі війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками. За словами Кіма, "Шахеди" пошкодили об'єкт транспортної інфраструктури – на місці спалахнула пожежа.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що удару зазнав порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування.

Один співробітник УЗ отримав поранення – його госпіталізували.

Міський голова Олександр Сєнкевич наголосив, що наразі на місці події працюють усі відповідні служби.

Наші служби обстежують житловий сектор. Наразі пошкоджень не виявили,

– додав Сєнкевич.

Кулеба додав, що ввечері 3 березня ворог намагався атакувати пасажирський потяг сполученням Дніпро – Ковель, втім завдяки оперативним та ефективним діям залізничників, російський дрон влучив за декілька метрів від локомотива.

"Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива", – зауважив міністр.

