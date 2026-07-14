Росіяни вдарили по Одещині: є жертви

Російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору на Одещині. Внаслідок атаки є загиблі та поранеі.

Про це повідомили в ДСНС.

Що відомо про цинічний удар по Одещині?

Ракетний удар забрав життя жінки, ще одна людина отримала поранення. За попередньою інформацією, після влучання ракети виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку. Також вибухова хвиля та уламки пошкодили три приватні домоволодіння.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували займання. Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки та встановлюються всі обставини обстрілу.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Одеську область / Фото ДСНС України