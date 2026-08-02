Росіяни вдарили "Шахедом" по школі у Миколаєві

Зранку 2 серпня ворожі війська запустили на Україну ударні дрони. Російський "Шахед" поцілив по школі у Миколаєві.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Що відомо про атаку на школу?

Унаслідок падіння боєприпасів та їхніх уламків знищено шкільний автобус, ще один – пошкоджений. Сама будівля навчального закладу також зазнала пошкоджень – там повилітали вікна.

На щастя, минулося без постраждалих. У ДСНС додали, що пошкоджені також припарковані поруч авто. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через атаку.



Знищений шкілький автобус / Фото ДСНС

На місці події працюють представники району та комунальники. "Обстежуємо будівлю закладу та прилеглий житловий сектор, фіксуємо всі пошкодження", – уточнив Сєнкевич.

Рятувальники показали ліквідацію наслідків атаки на школу у Миколаєві: дивіться відео

До слова, вранці 2 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю, вкотре атакувавши цивільні об'єкти. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів і КАБів.

Загалом, уночі Росія запустила по Україні 133 ударні безпілотники. Сили ППО знищили або подавили 109 із них, водночас 24 дрони влучили у 19 локаціях, а падіння уламків зафіксували ще у 3 місцях.