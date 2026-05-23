Росіяни вкрали український трофей з виставки у Венеції, – журналіст з Ірландії

На Венеційській бієнале стався інцидент, який вийшов далеко за межі мистецького середовища. Під час події зник символічний трофей, який мав нагадати про російські удари по українських лікарнях.

Ірландський журналіст та документаліст Кейлін Робертсон в ефірі 24 Каналу розповів, що ця історія виявилася показовою не лише через саму крадіжку. За його словами, вона добре показала, як поводяться росіяни навіть там, де все мало би бути про мистецтво, а не про залякування й тиск.

Трофей для Росії привезли на бієнале з Харкова

Цей трофей надрукували на 3D-принтері в Харкові за тиждень до Венеційської бієнале. Він мав форму розбомбленої лікарні й був задуманий як символічна "нагорода" для Росії за удари по цивільній інфраструктурі та порушення міжнародного гуманітарного права.

Довідково! Венеційська бієнале – одна з найвпливовіших міжнародних виставок сучасного мистецтва, яку заснували у 1895 році. Вона відбувається раз на 2 роки у Венеції й вважається одним із головних світових майданчиків культурної дипломатії.



Особливістю бієнале є система національних павільйонів, у яких країни показують власні експозиції. Частина держав має постійні павільйони в історичному просторі Giardini, зокрема і Росія, чий павільйон збудували у 1914 році, а Україна бере участь у бієнале з 2001 року.



Після повномасштабного вторгнення Росія не брала офіційної участі у бієнале 2022 року, а у 2024 році її павільйон передали Болівії. Новий скандал почався 2 березня 2026 року, коли Москва заявила про намір знову відкрити свій павільйон, а 10 квітня Володимир Зеленський запровадив санкції проти 5 російських діячів, пов'язаних з цією участю.

Ідея полягала в тому, щоб принести на подію, де вручають відзнаки, річ, яка прямо показує справжній російський "внесок". Йшлося не про провокацію заради ефекту, а про нагадування, що Росія знищила 2600 медичних закладів в Україні й принесла у світ не культуру, а насильство.

Я хотів привезти нагороду, яку Росія насправді заслуговує. Якщо вже вручати Росії нагороду, то за порушення міжнародного гуманітарного права,

– розповів Робертсон.

На кілька хвилин цей трофей залишили біля входу на захід, щоб його побачили преса й відвідувачі. Так хотіли показати, чого насправді заслуговує країна, яка приїхала на мистецьку подію, прикриваючись культурою.

Вони знищили 2600 медичних установ в Україні, а єдине, що Росія експортує, – це не культура, а тероризм,

– наголосив він.

Після того як трофей на кілька хвилин залишили біля входу, його забрали люди з російського павільйону. У цьому Робертсон побачив майже гротескну, але дуже точну сцену: держава, яка краде, грабує і все заперечує, на мистецькій події вкрала символічну "нагороду" у вигляді розбомбленої лікарні.

Росіяни всередині павільйону вкрали цей трофей і зробили вигляд, що нічого не сталося. Це, мабуть, найіронічніша річ, яку тільки можна уявити,

– сказав Робертсон.

Для нього ця історія виявилася не випадковим епізодом, а дуже показовою моделлю російської поведінки.

Країна, яка краде і грабує, а потім усе це заперечує, вкрала трофей у вигляді розбомбленої лікарні і робить вигляд, що цього не було. Таку комедію ніхто б не зміг написати,

– наголосив він.

Він додав, що навіть не здивувався такому розвитку подій, бо вважає це типовим для Росії.

Ірландський журналіст розповів як трофей розбомбленої лікарні для Росії вкрали на бієнале: дивіться відео

У підсумку акція, яка мала лише показати символ злочину, сама перетворилася на ще один доказ того, як росіяни поводяться публічно, коли впевнені, що їм усе зійде з рук.

Російська присутність на бієнале перетворилася на тиск і стеження

Після крадіжки трофея вдалося встановити, хто саме його забрав. Перевірка через розпізнавання обличчя вивела на чоловіка, пов'язаного з Москвою та зі схемами, які допомагали росіянам потрапляти до Європи. Його дружина до 2022 року була однією з ключових партнерок бієнале, хоча сам він заперечував і зв'язок із подією, і сам факт крадіжки.

Це демонструє дивну мафіозну поведінку цих російських персонажів на заході,

– розповів Робертсон.

Після історії з трофеєм стало зрозуміло, що це був не разовий інцидент. Робертсон каже, що навколо росіян на бієнале виникла атмосфера тиску, в якій під прицілом опинилися не лише журналісти, а й художники та активісти, які відкрито виступали проти Росії.

Під тиском опинилися й художники, які відкрито виступали проти Росії, а також люди, пов'язані з Pussy Riot. Таку саму напругу відчула і художниця Катя Марголес, яка вже багато років живе у Венеції, говорить про російське фінансування і називає це прикриттям воєнних злочинів.

Це мала бути художня виставка, а не виставка наркобаронів з усього світу. Це мало бути святом мистецтва, а натомість люди, які поводяться як мафія, переслідували інших людей,

– наголосив він.

За словами Робертсона, це і є найточніший підсумок того, що сталося на бієнале. Подія, яка мала показувати найкраще світове мистецтво, для частини учасників перетворилася на простір страху, де доводилося думати не про виставку, а про власну безпеку.

Що відомо про скандал довкола Венеційської бієнале?

Наприкінці травня міжнародне журі бієнале повідомило, що ще 30 квітня 2026 року подало у відставку. Це сталося на тлі суперечок навколо участі Росії та Ізраїлю у виставці.

Водночас журі вирішило, що Росія та Ізраїль можуть залишитися серед учасників бієнале, але їхні павільйони не допускатимуть до боротьби за головні нагороди – "Золотого" та "Срібного левів". Таке рішення пояснили тим, що йдеться про країни, чиїх лідерів звинувачують у злочинах проти людяності.

24 березня 2026 року Андрій Сибіга різко звернувся до організаторів бієнале після російського удару по центру Львова, де був пошкоджений об'єкт культурної спадщини ЮНЕСКО. Він заявив, що повернення Росії на один із найпрестижніших мистецьких форумів виглядає як спроба нормалізувати варварство.