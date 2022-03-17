Як заявили у Генштабі ЗСУ, загального успіху ворог не мав, тому почав закріплюватися на займаних позиціях.

Важливо Перший етап війни завершили, ми зупинили ворога, – військовий експерт

На Південнобузькому напрямку противник проводив розвідку, здійснював інженерне обладнання займаних позицій. Намагався проводити наступальні дії на Криворізькому напрямку, взяв під контроль Малу Шестірню.

Зауважимо, що село розташоване фактично на межі Херсонської та Дніпропетровської областей. Мала Шестірня – приблизно у 60 кілометрах від Кривого Рогу.

Окупанти не мали успіху на Миколаївщині

Миколаївська область тримає оборону, поступово відтісняючи ворога. Нашим захисникам вдалося прогнати росіян зі ще одного населеного пункту, який ті напередодні окупували. Успішну операцію провели прикордонники спільно з морськими піхотинцями. Вони не тільки зачистили від орків один із населених пунктів Миколаївщини, а ще й здобули нові трофеї.

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