Росіяни на Запоріжжі захоплюють храми ПЦУ: чим це може загрожувати українцям в окупації

Головний гауляйтер окупованих територій Запоріжжя Євген Балицький вирішив дати телевізійне інтерв’ю, щоб пояснити все, що відбувається. Відповісти на питання людей, чому немає води й світла, він так і не зміг, втім похвалився зустріччю з російським єпископом Петром.

Як розповів 24 Каналу кореспондент із Запоріжжя, цього єпископа відправили на окуповані території з Москви за дорученням патріарха Кирила (Гундяєва). Йому поставили завдання очолити релігійне життя у захопленій області.

Росіяни передають українські храми у свій патріархат

Саме єпископу Петру московський патріарх доручив пришвидшити процес передачі храмів у їхні єпархії. Як розповів Балицький, мовилось про ті святині, які "перебували у веденні розкольницьких структур і з 2022 року пустували". Так колаборант сказав про знищені або захоплені росіянами храми. Навіть цинічно додав, що попереду на них чекає велика робота.

Ви знаєте, це не жарти. Росіяни хочуть захопити храми ПЦУ й перефарбувати їх у свої церкви. Вони всі ці роки переслідували наших православних священників і представників інших конфесій, замордували кількох релігійних діячів,

– наголосив кореспондент із Запоріжжя.

Тепер Балицький радісно пише на своїх джерелах, що він передаватиме ці храми до московського патріархату. Очевидно, що українські структури, які регулюють питання релігії, мають переглянути інтерв’ю Балицького і розповсюдити його в європейських, ООНівських структурах. Особливо важливо ознайомити з ним наших американських союзників, які дуже чутливо ставляться до питань переслідування релігій.

Ми знаємо, що росіяни за будь-якої можливості починають кричати, що українці буцімто переслідують православну церкву. Хоча це зовсім не так, навіть у Запоріжжі вільно працюють храми цієї церкви. Ніхто їх не збирається закривати. Натомість Балицький каже, що храми на окупованих територіях тепер їхні,

– підсумував кореспондент із Запоріжжя.

До слова, ще на початку липня стало відомо, що на окупованій частині Запоріжжя уже немає палива, електрики, місцями води. Через атаки дронів ворожі бензовози не можуть рухатися областю. Пального не вистачає навіть для генераторів.

Росіяни захоплюють церкви: дивіться відео