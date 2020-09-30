Нещодавно закінчилось засідання Тристоронньої контактної групи. На ньому відбувся скандал. А саме: представник Росії Борис Гризлов обмовився, що вони записували усі перемовини з Україною.

Тим самим вони порушили усі дипломатичні норми. Про це в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі ексклюзивно розповів журналіст та учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш. І додав: зустріч тривала 13 годин і нещодавно закінчилась.

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Обурливою сенсацією стало зізнання глави РФ Гризлова про те, що вони, виявляється, ведуть відеофіксацію переговорного процесу. Це, звичайно, неприпустимо для дипломатичної практики,

– заявив Гармаш.

За його словами, Гризлов зізнався у цьому, бо "так роблять усі", як він наголосив. Тому 4 години представник ОБСЄ хотіла закрити засідання до врегулювання проблеми.

Тоді ж, за словами Гармаша, Гризлов хотів удати, наче ніякої заяви не лунало. Наразі домовилися про те, що беруть "паузу".

Що ще відбулось на засіданні?

Крім цього, Гризлов також заявив, що Україна начебто виходить з домовленостей щодо режиму тиші. І це зовсім не відповідає дійсності.

Думаю, що вони завчасно підготували свій пресреліз. Вони не очікували, що сьогодні буде таке засідання, коли представники ОБСЄ запропонують закрити його, оголосити перерву до врегулювання проблеми. Такого ніколи не було, щоб одна зі сторін без згоди решти сторін здійснювала відео- та аудіо фіксацію процесу,

– зазначив Гармаш.

По-друге, як зазначив Гармаш, росіяни заявили, що публікуватимуть записи перемовин на їхній розсуд.

"Вчора на підгрупах щонайменше 2 керівники попереджали, що не можна здійснювати відеофіксацію. І їм нібито учасники підгруп говорили, що ніякої аудіо- відео фіксації не ведеться. А сьогодні раптом Гризлов каже, що вони це роблять, що це звичайна практика", – повідомив Гармаш.