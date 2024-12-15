Про це розповідає 24 Канал з посиланням на DeepStatе. Росіяни закріпилися в південній і центральній частинах села, використовуючи будинки й підвали як укриття.

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Окупанти зайняли частину Нового Комара

Ворожа колона, що складалася з 9 БМП та танка, прорвалася до Нового Комара, села на південь від Роздольного.

Росіяни висадили щонайменше 50 своїх солдатів, які тепер укріпилися в будинках і підвалах південної та центральної частини населеного пункту.

Нова тактика росіян у дії

Ворог використовує тактику, коли колону очолює броньована машина, зазвичай танк, додатково захищений пластинами й обладнаний системами РЕБ.

Це дозволяє їм прориватися крізь оборону та висаджувати сили в потрібних точках. Якщо головна машина зазнає ураження, вся колона відходить, але часто цього часу вистачає для того, щоб закріпитися на позиціях. На жаль, така тактика демонструє свою ефективність і створює додаткові складнощі для ЗСУ.

Погіршення ситуації в Новому Комарі

Раніше ЗСУ провели зачистку села, але тепер окупанти знову зайняли його частину. Вибити ворога з будинків та укріплень у центральній частині села буде вкрай складно, адже вони добре укріпилися.