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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Олексій Чибісов

      Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали

      1337
      Як тимчасово окупований Крим розчарував росіян
      Як тимчасово окупований Крим розчарував росіян / Фото з відкритих джерел

      З моменту окупації українського півострова кремлівські злочинці займалися підготовкою до другого "референдумe", який вони дуже хочуть провести "за всіма демократичними нормами", мовляв, перший раз світ не визнав, але ж давайте знову спробуємо.

      Про друге "голосування" в обмін на Донбас та припинення активної фази терактів путінські бойовики кажуть вже давно, звісно, поки що ніхто на шантаж не повівся. Але росіяни все ж таки активно готуються: вже шостий рік роблять життя кримських татар та проукраїнські налаштованих жителів неможливим. На півострів масово завозять некорінних мешканців російської глибинки до Криму, аби ще більше русифікувати і без того задурене пропагандою населення.

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      Тільки за офіційними даними нашого Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб до Криму для пошуку кращого життя приїхали щонайменше 400 тисяч громадян РФ. Їм розповідали про шикарну роботу, мальовничі місця та дешеву нерухомість. Спочатку потік понаїхавших був чималим, навіть не серед військових ЗС РФ, але ж після трьох років падіння каменів з неба "батьківщина" виявилася для окупантів надто суровою. Робочих місць замало, туристів немає взагалі, відсутня хоч якась нормальна банківська система та й з кримською пропискою неможливо отримати жодної візи. До всього додалось й те, що терористична влада почала "віджимати" та подекуди зносити придбані домівки, кажучи, що землю під них виділяли ще при Україні і то "було незаконно".

      Коротше, проблемних моментів від переїзду у прихильників Путіна було набагато більше, аніж приємних. До вищеописаного ще можна додати проблеми з електропостачанням, повну відсутність хоч якогось медичного обслуговування та тотальний занепад екології – пересихання солончаків, видобуток та використання отруєного радіацією піску та викиди в Армянську.

      А якщо звернути на увагу ще й на московські ціни при дуже низьких пенсіях та зарплатах, то життя окупантів взагалі можна назвати існуванням. Як і на Донбасі, але ж не стріляють. Цим аргументом Аксьонов, Путін та інші терористи й виправдовували погане життя у Криму, але ж всьому наступає кінець. Місцеві жителі зненавиділи незадоволених понаїхавших, звинувачуючи їх у всіх своїх бідах. А ті хто шукав кращого життя на анексованому півострові виявилися "не патріотами Криму" та почали масово повертатися у свої Челябинськи.

      Для терористичної влади відток громадян РФ з півострова – дуже болюча тема. Принаймні через те, що зупинити цю тенденцію аж ніяк не можна, а заманювати нових ватників пожити у не цивілізованому навіть по міркам Росії місці, вже немає чим. То ж, плани Путіна опинилися під загрозою, хоча, навіть попри всі турботи через тотальну пропаганду більшість населення все ж таки підтримує окупаційний режим та винить в усьому Україну.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Публікації Новини Росії Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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