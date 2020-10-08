У Росії сталося ще одне самоспалення за тиждень: у центрі Санкт-Петербурга чоловік взяв до рук плакат із написом "З днем ​​народження, пане президенте" і підпалив себе. Його врятували перехожі, але 50% опіків тіла він вже зазнав.

Деталі моторошного інциденту розповіли у місцевому виданні "Мегаполіс". У центрі Санкт-Петербурга на Ліговському проспекті чоловік підпалив себе.

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Причому спершу очевидці, яких навколо було чимало, навіть не звернули увагу на палаючого чоловіка. Лише згодом, коли вогонь охопив голову і плечі, його кинулися рятувати.

Зараз постраждалий у лікарні з опіками на 50% тіла. За неперевіреною інформацією, йому 70 років та він директор одного з рієлтерських агентств міста.

Достеменно не відомо, чому чоловік пішов на акт самоспалення. За словами свідків та інформацією з відео, він підпалив себе на знак протесту, кричав щось про день народження Путіна і подарунок для нього.

У руках чоловіка був плакат із написом "З днем ​​народження, пане президенте" (президентові Росії Володимиру Путіну 7 жовтня виповнилося 68 років).

Самоспалення у Санкт-Петербурзі: відео тільки 18+