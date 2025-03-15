Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Tracking.
Дивіться також Росіяни знову підняли в небо Ту-95: що це за літаки та якими ракетами б'ють
Де і скільки літаків у Росії споряджено ракетами
Судна Ту-95МС несуть крилаті ракети. Російська армія приготувала літаки до бойових завдань, наразі вони стоять на аеродромі "Енгельс-2".
Днями росіяни здійснили міжбазовий переліт двох бортів Ту-95. Наразі на аеродромі "Оленья" для бойового вильоту спорядили три борти ракетами Х-101.
Відтак Росія приготувала 18 літаків, з яких можуть вдарити по Україні:
- 11 Ту-95МС на базі "Оленья";
- 2 Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2";
- 2 Ту-160 на аеродромі "Енгельс-2";
- 3 Ту-95МС на базі "Дягилево".
На авіабазу "Енгельс-2" також доставии транспортний літак Ан-124-100 "Руслан". Що доставляє цей літак – невідомо. За останній час судно такого типу здійснювало посадку на аеродромі лише двічі.
Скільки бойових літаків залишилося в Росії
За даними ЗМІ, в Росії залишилося 1200 бойових літаків, але 550 з них скоро стануть непридатними для використання. Ціково, що оборонна промисловість ворога вже не може виготовляти необхідну кількість нових суден. У 2024 році виробництво літаків у Росії скоротилося до 23 одиниць.