Союз архітекторів Росії вирішив зібрати ідеї з експлуатації мавзолею на Червоній площі у Москві. Це потрібно на випадок, якщо тіло Володимира Леніна таки вирішать поховати.

Чому заговорили про поховання Леніна

Організатори конкурсу наголосили, що перебування тіла Володимира Леніна у центрі країни, яка нібито усвідомила історичні помилки минулого, суперечить сучасним уявленням про вічну пам'ять. Про це повідомляє російське видання "Комерсантъ".

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На думку організаторів, сам Ленін не хотів лежати у мавзолеї. Ба більше, це "є порушенням російської православної традиції".

На що може перетворитися мавзолей

У Союзі архітекторів Росії вважають за доцільне зробити мавзолей філією Державного музею архітектури імені Щусєва і розмістити там експозицію про історію проєктування всіх версій будівлі – фанерної, дерев'яної, гранітної.

Водночас інші ідеї використання мавзолею "не тільки допускаються, але й вітаються". Реєстрація учасників конкурсу проводитиметься до 19 жовтня, оголошення результатів заплановано на 13 листопада 2020 року.

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Цікаво, що очільник Кремля Володимир Путін виступає проти поховання Леніна. Раніше він сказав, що "такого варварства не буде, поки він сидить на Червоній площі".