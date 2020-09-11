У медіапросторі активно ширяться чутки, що у Росії помер колишній ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький, а також і його дружина – з різницею у кілька днів. 24 канал спробував розібратися, що про це відомо.

Дружина бойовика Плотницького, найімовірніше, померла

У деяких ЗМІ та телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що померла дружина колишнього ватажка бойовиків "ЛНР" Ігоря Плотницького. Сталося це начебто у Воронежі, жінці було лише 46 років. Причина смерті не відома.

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Дійсно, якщо глянути у виписку з реєстру ФПС (Федеральна податкова служба) Росії, то можна побачити такий запис:

9 серпня припинено діяльність підприємиці Плотницької Лариси Миколаївни, причина – смерть останньої.

Лариса Плотницька народилася 1 липня 1974 року в Луганську. Шлюб із терористом Ігорем Плотницьким зареєстрований у 2007 році. Однак немає офіційної інформації, що померла саме та Плотницька, а не її тезка.



Витяг з російського державного реєстру про Плотницьку / Скриншот 24 каналу

У РБК-Україна, до слова, нагадали, що Лариса Плотницька крала гуманітарну допомогу і наживалася на ній. Жінка ватажка бойовиків брала від Росії продукти й продавала їх у магазинах, які відібрала у мережі "АТБ".

А що ж із самим Ігорем Плотницьким

За однією інформацією, колишній ватажок "ЛНР" живе під Москвою у дорогому будинку за 20 чи 30 мільйонів доларів.

ватажок "ЛНР" живе під Москвою у дорогому будинку за 20 чи 30 мільйонів доларів. За іншою – Плотницький також помер.

​Цікаво, що інформація про смерть Плотницького з'явилася у медіапросторі на початку серпня – за кілька днів до ймовірної смерті його дружини. Терориста начебто доправили до лікарні з купою ран та відірваною кінцівкою.

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А 10 вересня у своєму телеграмі журналіст Сергій Іванов написав: "Мені пишуть знайомі з "того боку", що в Росії зажмурили ексголову "ЛНР" Плотницького разом з дружиною". Утім, Іванов уточнив, що інформація неперевірена.

Для довідки: у листопаді 2017 року Плотницького фактично скинули інші бойовики, тож він навіть втік до Росії. Україна визнала його терористом та оголосила в розшук з 2018 року.