Зберегти Олександра Лукашенка на посаді президента Білорусі – це означає геополітично зберегти комфортний і передбачуваний для Росії сценарій. Адже головною ціллю Кремля залишається – отримання тотального контролю над Балто-Чорноморським регіоном.

Таку думку в ефірі програми "69" на 24 каналі озвучила лідерка "Самопомочі" Оксана Сироїд. За її словами, геополітика – це завжди про великі гроші, і тому Росія ж непросто так намагається тримати Білорусь.

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"Росії потрібні Чорне і Балтійське моря. Чорне море Росія частково окупувала, захопивши Крим. Захопила вона Крим для того, аби мати доступ до своїх військових баз у Сирії і Лівії для того, щоб створювати неспокій, займатись піратством у Чорному морі", – пояснила Сироїд.

Наступний крок це Балтика. Росія готується до окупації, не треба мати жодних ілюзій. Ви скажете, де там Білорусь, бо Білорусь моря не має? Але Білорусь є між цими морями,

– зазначила ексдепутатка.

Вона пригадала, що нещодавно прем'єр Росії Михайло Мішустін відвідав Білорусь, де змусив Олександра Лукашенка фактично відмовитись від торгівлі нафтопродуктами через Клайпедо – литовські порти. У такий спосіб Білорусь диверсифікувала трохи торгівлю, щоб забезпечити собі свою безпеку, і їй дешевше це через Клайпедо робити.

Яка мета Росії

"Але Путін каже – ні, ти будеш торгувати не через Клайпедо, а через Санкт-Петербург. Чому РФ забирає торговельний білоруський шлях з Клайпедо до Санкт-Петербурга? Бо РФ готується завдати удару по Балтії", – пояснила ексвіцеспікерка.

Сироїд також зазначила, що як тільки одна лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська виїхала до Литви, то з нею одразу зустрівся представник Держдепу США. А перед цим заступник міністра закордонних США їздив до РФ.

Чому заступник міністра закордонних справ найпотужнішої країни світу летить через океан під час карантину, щоб зустрітись з однією з лідерок Білорусі? Бо їм це розходиться. Вони говорять про безпеку своїх торговельних шляхів. Бо політика – це про гроші,

– сказала вона.

Між Білоруссю і російським анклавом – Калінінградською областю – є маленький перешийок – Сувалки – це одна з важливих торговельних артерій, яка тягнеться з Балтійських портів до теренів Центральної і Східної Європи. За словами Сироїд, це безперервний торговельний потік, це є одна з найважливіших точок НАТО, і це одна з причин, чому заступник голови МЗС США летить на зустрічі до Литви та РФ з надією перезапустити виборчий процес. Вони розуміють, що будь-який розвиток це краще ніж стагнація.