У Костромській області Росії на виборах глави Поваліхінського сільського поселення перемогла Марина Удгодська. Жінка працювала прибиральницею у місцевій адміністрації і насправді не прагнула перемогти.

Жінка отримала майже 62% голосів – її підтримали 84 зі 130 людей, які прийшли на вибори. Про це повідомило видання "Медуза".

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Чому прибиральниця вирішила балотуватись

Удгодську попросив балотуватись чинний голова поселення Микола Локтєв. Вона була підставною кандидаткою та єдиною опоненткою Локтєва.

Жінка розповіла, що погодилась на це, бо інакше вибори б були безальтернативними – ніхто окрім Локтєва не хотів ставати главою Поваліхінського поселення.

Просто не було людини і я пішла підставною. Допомогти хотіла. Вдвох з ним і були. Я ж не думала, що за мене проголосують, не очікувала такого повороту. Я взагалі нічого не робила, а люди приходили й голосували,

– зізналася Удгодська

Що переможниця планує робити далі

Прибиральниця розповіла, що вона взагалі не знає, які в неї тепер будуть посадові обов'язки. Тож Удгодська продовжить працювати прибиральницею до 30 вересня, а з 1 жовтня – стане главою поселення. Проте жінка хоче відмовитись від цієї посади.

Не готова я внутрішньо. Треба вступити на посаду, а потім повноваження треба якось згорнути. Це ж важко. Я з документами жодного разу справ й не мала,

– пояснила прибиральниця.

Удгодска також підкреслила, що не знає ні кількості жителів у своєму поселенні, ні кількості сіл, які в нього входять.

Що таке сільське поселення? Сільське поселення – це особливий вид об'єднання сіл та селищ у Росії. До складу Поваліхінського сільського поселення входять 29 сіл. На його території проживають 562 людини, а площа поселення перевищує 400 квадратних кілометрів.

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