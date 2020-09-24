Тепер не знає, що робити: в Росії прибиральниця випадково виграла вибори
У Костромській області Росії на виборах глави Поваліхінського сільського поселення перемогла Марина Удгодська. Жінка працювала прибиральницею у місцевій адміністрації і насправді не прагнула перемогти.
Жінка отримала майже 62% голосів – її підтримали 84 зі 130 людей, які прийшли на вибори. Про це повідомило видання "Медуза".
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Чому прибиральниця вирішила балотуватись
Удгодську попросив балотуватись чинний голова поселення Микола Локтєв. Вона була підставною кандидаткою та єдиною опоненткою Локтєва.
Жінка розповіла, що погодилась на це, бо інакше вибори б були безальтернативними – ніхто окрім Локтєва не хотів ставати главою Поваліхінського поселення.
Просто не було людини і я пішла підставною. Допомогти хотіла. Вдвох з ним і були. Я ж не думала, що за мене проголосують, не очікувала такого повороту. Я взагалі нічого не робила, а люди приходили й голосували,
– зізналася Удгодська
Що переможниця планує робити далі
Прибиральниця розповіла, що вона взагалі не знає, які в неї тепер будуть посадові обов'язки. Тож Удгодська продовжить працювати прибиральницею до 30 вересня, а з 1 жовтня – стане главою поселення. Проте жінка хоче відмовитись від цієї посади.
Не готова я внутрішньо. Треба вступити на посаду, а потім повноваження треба якось згорнути. Це ж важко. Я з документами жодного разу справ й не мала,
– пояснила прибиральниця.
Удгодска також підкреслила, що не знає ні кількості жителів у своєму поселенні, ні кількості сіл, які в нього входять.
Що таке сільське поселення?Сільське поселення – це особливий вид об'єднання сіл та селищ у Росії. До складу Поваліхінського сільського поселення входять 29 сіл. На його території проживають 562 людини, а площа поселення перевищує 400 квадратних кілометрів.
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Реакція на перемогу прибиральниці у соцмережах
- "Якщо не Путін, то... Марина Удгодська, прибиральниця з-під Костроми."
- "Марина, не треба (відмовлятись від посади – 24 канал)! Я серйозно. Немає значення, ким ви працювали, який у вас досвід. Для початку потрібно просто не красти та розмовляти з людьми. Ви цим вже будете на голову вище будь-якого єдинороса."
- "Підозрюю, якщо б ви потрапили на президентські вибори, то виграли б і там. Тому що 20 років диктатури дали одне спільне бажання: змін. Будь-яких. І "Новачком" ви, напевно, користуватися не будете. А це вже величезний плюс."