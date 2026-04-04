Це лише початок: Андрющенко про абсурдну ситуацію з масштабним збоєм платіжної системи у Росії

В Росії через блокування VPN відбувся масштабний збій платіжної системи. Це призвело до того, що безготівкові розрахунки виявилися фактично паралізованими. Ба більше, навіть у метро в Москві тимчасово пропускали людей через турнікети без оплати.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу деталі ситуації з платіжними системами, які відбулися у регіонах Росії. Він спрогнозував, що хаос у країні-агресорці масштабуватиметься, тому що росіяни не очікували такого розвитку ситуації.

Яка ситуація в Росії з щодо роботи інтернету?

Андрющенко наголосив, що великі міста в Росії звикли розраховуватися фактично без готівки, але зараз банківська система не працює.

"Що з цим буде – не ясно нікому, але це – типовий постріл в ногу. Люди стоять у чергах, чекають, щоб якийсь банк запрацював, а в той самий час до Володимира Путіна приходить його новопризначена голова Центральної виборчої комісії і дарує йому сувій з протоколом, як останній раз його обирали у президенти. І в у цьому абсолютно вся нецифрова Росія", – впевнений керівник Центру вивчення окупації.

Зверніть увагу! Прокоментував ситуацію зі збоєм платіжної системи в Росії засновник месенджера Telegram Павло Дуров. Він зазначив, що причиною цього стало намагання російської влади блокувати VPN. Дуров звернувся до росіян зі словами "ласкаво просимо назад до цифрового опору, мої російські брати та сестри". Він додав, що "вся нація зараз мобілізована", щоб знайти спосіб обійти "абсурдні обмеження" російської влади.

Він зауважив, що у Росії не працював навіть месенджер Max. Росіяни вже були готові скористуватись цим офіційним джерелом тотального стеження і контролю, щоб хоча б обмінюватись між собою меседжами. Але і він не працював.

Це лише початок, тому що росіяни не готові до такої історії. Вони знову намагались взяти китайську кальку. Нагадаю, що у Китаї заборонений тікток, а є власна китайська платформа, на якій вони спілкуються. І от росіяни спробували зробити з китайської копії свою копію,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Водночас у різних регіонах ситуація відрізняється. Наприклад, на окупованих територіях, зокрема в Донецькій і Запорізькій областях, проблем з роботою банківської системи немає, так само як і з роботою інтернету. Є лише сповільнення Telegram – іноді він підвисає, але ситуація, за словами керівника Центру вивчення окупації, не настільки критична, як у Москві.

