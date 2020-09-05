У російському Хабаровську 5 вересня близько двох тисяч людей вийшли на 57 день протестів через затримання колишнього губернатора Сергія Фургала. Серед гасел протестувальники скандували: "Банду Путіна під суд".

Спершу люди зібралися на мітинг у центрі міста, а згодом рушили ходою головними вулицями Хабаровська, повідомляє "Радіо Свобода".

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Мітингувальники йшли містом просто по дорозі. Поліція вимагала покинути проїжджу частину, але ніхто на це не реагував. Після ходи частина активістів прийшла до будівлі мерії міста. Там вимагали відставки мера Сергія Кравчука.

Також упродовж усієї акції активісти скандували низки гасел, спрямованих проти чинної влади президента Росії Володимира Путіна:

"Банду Путіна під суд";

"Партія ЄдРо – помийне відро" (тут мовиться про "Єдину Росію" – 24 канал);

"Путіна у відставку";

"Волю" – щодо Сергія Фургала й інших політичних в'язнів.

Хабаровск, второй месяц протестов. Люди скандируют «Банду Путина под суд!» pic.twitter.com/ov01ClCj2B — Соболь Любовь (@SobolLubov) September 5, 2020

Протести в Хабаровську: коротко

Жителі Хабаровська протестують з 11 липня.

Вони – невдоволені затриманням губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Останнього російське слідство звинувачує у низці злочинів, зокрема і в замовних убивствах.

Також люди не погоджуються з новим очільником регіону, який приїхав з Москви.

На мітингах часто лунають гасла проти чинної російської влади та господаря Кремля Володимира Путіна.