Їх одразу дві, – політолог назвав реальні загрози путінському режиму

Лідер російських комуністів Геннадій Зюганов публічно застерігає російське суспільство від повторення революційних подій 1917 року, які привели комуністів до влади. Попри всю анекдотичність ситуації, заяви не такі вже й безпідставні.

Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що реальна загроза для режиму Путіна – не лібералізація, а національно-сепаратистські рухи через майнову нерівність.

Чому навіть комуністи бачать загрозу соціального вибуху?

За словами політолога, на перший погляд, може здатися смішно, що комуністи лякають соціум комуністичною революцією, зразка столітньої давнини.

Але насправді Зюганов не такий далекий від реальності. Ця тема недостатньо обговорюється – зокрема й у нас. В Україні чомусь очікують змін у Росії через лібералізацію, але лібералізація ніколи не була російським шляхом,

– зазначив експерт.

Наразі є дві реальні загрози для російського режиму. Перша – національно-сепаратистські рухи: Росія залишається багатонаціональною державою, і це внутрішня напруга, яка нікуди не зникла. Друга – соціальний вибух: за рівнем майнової нерівності Росія є одним із найяскравіших прикладів соціальної несправедливості у сучасному світі, і це може в певний момент вибухнути неконтрольованим бунтом.

"Тож Зюганов говорить не такі вже й безглузді речі – він говорить про те, що справді може відбутися. І це може стати однією з найбільших загроз для нинішнього російського режиму", – сказав Олещук.

Зверніть увагу! Військовий ЗСУ Кирило Сазанов зазначив, що в Росії посилюється критика влади, зокрема з боку воєнкорів, що може свідчити про певні зрушення в соціальних настроях. На його думку, дедалі частіше закиди на адресу Путіна пов’язані з відчуттям, що його перебування при владі може наближатися до завершення.

Що ще відомо про політичну ситуацію в Росії?

На думку політолога Загороднього, в російському суспільстві через проблеми, пов’язані з війною, значно зріс рівень напруги, що зрештою може перерости у суттєві внутрішні заворушення.

Путін до останнього уникатиме коментарів, адже це стане очевидним визнанням поразки. Бо вертикальна система правління перекладає на нього всі поразки російської армії на фронті, а також те, як погано працює російська ППО.

Російські блогери все частіше критикують владу за хибні рішення, і їхні висловлювання резонують з суспільними настроями.