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      Росії не можна дозволити використати Молдову як полігон, – Клімкін

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      Павло Клімкін, міністр закордонних справ України
      Павло Клімкін, міністр закордонних справ України / Getty Images

      Політичну кризу в Молодві обговорили 14 червня глава МЗС України Павло Клімкін зі своїм румунським колегою Теодором Мелешкану.

      Міністри обговорили ситуацію в Молдові, де попередній уряд Демократичної партії відмовився від влади на користь уряду, який створила парламентська коаліція соціалістів та проєвропейського блоку ACUM. 

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      "Дуже важливо, щоб Росії не вдалося застосувати Молдову як полігон для відпрацювання рішень зменшення суб’єктності Молдови", – сказав Клімкін в ефірі одеського телеканалу "7 канал".

      Мовиться про необхідність запобігти тому, щоб Росія збільшила свій вплив на Молдову, реалізовуючи свою звичну "довгострокову російську тактику".

      Коли був там Козак (російський віце-прем'єр Дмитро Козак, спецпредставник Путіна з питань співпраці з Молдовою – 24 канал) в Кишиневі, термінологія його точно така ж була, як і щодо Донбасу,
      – наголосив Клімкін.

      Таким чином українським міністр провів паралелі між ситуацією у Молдові та Україні і пояснив, в чому може бути небезпека використання Молдови як полігону для відпрацювання сценаріїв, які потім можуть росіяни втілювати на окупованих українських територіях.

      13 червня Клімкін розповів, що Росія свідомо перешкоджає розведенню сил і засобів на Донбасі, а на меті має – погіршити позиції української сторони в Тристоронній контактній групі, та й загалом України – на міжнародній арені. Особливо зважаючи на заплановані візити президента Володимира Зеленського до Німеччини та Франції.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Молдова Новини України Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 канал
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