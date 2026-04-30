"Росіяни цього хочуть": чи можуть атакувати Україну 9 травня

9 травня в Москві традиційно проходить парад з нагоди святкування перемоги у Другій світовій війні. Кожного разу перед цією сакральною датою для ворога протягом повномасштабного вторгнення також є застереження, що окупанти можуть атакувати нашу країну.

Однак цього року росіяни не зможуть здійснити в цей день щось настільки ефектне, як би вони того не хотіли. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валерій Димов, наголосивши, що вони також не зможуть натиснути на нас на перемовинах, бо провокації не працюють.

Чи можуть росіяни атакувати Україну 9 травня?

Політолог зауважив, що раніше росіяни хизувались ракетою "Орешник". У 2024 році вони вдарили нею по Дніпру, щоб тиснути на Україну через Дональда Трампа на переговорах. Другий раз вони атакували цією ракетою Львів, що дало вже не такий сильний ефект, який вони хотіли.

Однак що Росія реально може зробити? Застосувати в цей день ядерну зброю? Чи, може, в неї є якісь козирі, наприклад, "Орешники"? Росіяни цього хочуть. Якби в них були можливості робити те, чого бояться наші громадяни, у них були б ті, хто на випередки буде бігти, щоб задовольнити цей попит,

– підкреслив він.

Зрозуміло, що ворог би міг знову вдарити по українській енергетиці. Однак зараз вже не зима, крім того, ворог має обмежену кількість бомбардувальників, а їхні ракети українська ППО з кожною атакою збиває ефективніше.

Щодо фронту, Димов зазначив, що з боку Росії він стагнує. Тому посилати росіян у "м'ясні" штурми заради якогось ефекту на 9 травня було б нерозумно.

Зауважмо, що колишній розвідник-снайпер морської піхоти США та доброволець Міжнародного легіону Меттью Семпсон припустив, що росіяни чинитимуть тиск на своїх військових, щоб вони досягли якихось успіхів до 9 травня, але українські оборонці до цього готові. Також, на його думку, ворог може атакувати дронами українські міста в цей день.

Тим часом речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив, що росіяни можуть намагатись збільшити тиск на фроні до 9 травня саме на Донеччині.

Що відомо про парад 9 травня у Москві?

Цього року парад у Москві може дещо відрізнятись, від попередніх. Експертка з внутрішньої політики та економіки Росії Берлінського центру Карнегі Олександра Прокопенко заявила, що парад може відбутися без демонстрації військової техніки – лише з пішими колонами.

Серед політиків, які дуже хочуть на нього потрапити є Роберт Фіцо. Однак прем'єр міністр Словаччини повідомив, що країни Балтії заборонили йому летіти через їхні території. Тому він змушений шукати інший маршрут.