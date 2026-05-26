Росіяни цинічно вгатили по Запоріжжю: понад десяток постраждалих, серед них – немовля
26 травня, 15:54
Оновлено - 16:00, 26 травня

Росіяни цинічно вгатили по Запоріжжю: понад десяток постраждалих, серед них – немовля

Данило Жоров
Країна-агресорка продовжує завдавати ударів по мирному населенню України. Внаслідок атаки на Запоріжжя є постраждалі.

Про наслідки ворожої атаки повідомляє Національна поліція України. 

Що відомо про російський удар по Запоріжжю?

Спершу працівники поліції повідомляли, що внаслідок вибуху поранення отримали двоє цивільних громадян – 27-річна жінка та 36-річний чоловік та 40-річна поліцейська. Проте згодом встановили, що кількість постраждалих зросла 12 людей. Також з'ясували, що внаслідок російського удару постраждало немовля. 

На місці трагедії працювали парамедики, слідчо-оперативні групи, рятувальники та інші. Результати обстеження праоохоронцями вибухотехніки встановили, що росіяни атакували місто БпЛА типу "Герань."


Наслідок російської атаки по Запоріжжю / фото з соцмереж Нацполіції.

Наразі всім надається необхідна допомога. Вибухова хвиля та уламки пошкодили транспортні засоби та будівлі. 

Останні російські атаки

Зранку 26 травня ворог завдав удару дронами по об'єктах у Житомирській області, зокрема по транспортній інфраструктурі та промисловості. Внаслідок атаки поранення отримав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано до медичного закладу. 

Також цієї ночі під атакою ворожої армії опинився Миколаїв. У місті було чутно кілька вибухів. 

