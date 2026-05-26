О последствиях вражеской атаки сообщает Национальная полиция Украины.

Что известно о российском ударе по Запорожью?

Сначала сотрудники полиции сообщали, что в результате взрыва ранения получили двое гражданских – 27-летняя женщина и 36-летний мужчина и 40-летняя полицейская. Однако впоследствии установили, что количество пострадавших возросло 12 человек. Также выяснили, что в результате российского удара пострадал младенец.

На месте трагедии работали парамедики, следственно-оперативные группы, спасатели и другие. Результаты обследования правоохранителями взрывотехники установили, что россияне атаковали город БпЛА типа "Герань."

Последствия российской атаки по Запорожью / фото из соцсетей Нацполиции.

Сейчас всем оказывается необходимая помощь. Взрывная волна и обломки повредили транспортные средства и здания.

Последние российские атаки

Утром 26 мая враг нанес удар дронами по объектам в Житомирской области, в частности по транспортной инфраструктуре и промышленности. В результате атаки ранения получил 56-летний мужчина. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Также этой ночью под атакой вражеской армии оказался Николаев. В городе было слышно несколько взрывов.