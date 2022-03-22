Про це заявив глава Мінтрансу Росії Віталій Савельєв у ході засідання комітету Ради Федерації з економічної політики, передає 24 канал.

Увага Окупанти залучили штурмову та винищувальну авіацію та кілька літаків-розвідників, – ЗСУ

Зараз S7 з моєї протекції, я з Мантуровим (головою Мінпромторгу Денисом – 24 канал) домовився, забирає 5 машин, два 96-х "вантажівки" та три 86-х. Відбудовуватимемо їх... і літатимемо,

– сказав Савельєв.

Авіаційні санкції проти Росії

Все через те, що західні країни запровадили жорсткі антиросійські санкції на тлі масштабного наступу Росії на Україну. Зокрема, ЄС заборонив постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а лізингодавців зобов'язав до кінця березня розірвати контракти із російськими авіакомпаніями.

Під забороною опинились і послуги техобслуговування та страхування літаків.

Тож Росавіація рекомендувала авіакомпаніям РФ із літаками в іноземних реєстрах призупинити рейси за кордон з 6 березня, а з-за кордону – з 8 березня, щоб уникнути арешту або затримання повітряних суден, зареєстрованих за кордоном та належать іноземним лізингодавцям. Оскільки віддавати літаки у Росії не збираються.

Довідка. Іл-86 – радянський чотирьохдвигунний широкофюзеляжний пасажирський літак для авіаліній далекого сполучення

До слова, раніше повідомлялося, що влада США, Євросоюз, США, Канада та низка інших країн закрила повітряний простір країни для російських літаків.

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