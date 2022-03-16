Дефолт вже є

Чи є життя на Марсі, чи немає життя на Марсі? Чи дефолт буде сьогодні в Росії, чи не буде дефолту – це значення не має.

Читайте також Путін і його орда зазнали фіаско в Україні, але ми ще не перемогли

Чому? Тому що всі наслідки дефолту вже є у російській економіці. І це вже суто технічне питання – чи захочуть росіяни платити зараз купон (відсоток) за своїми єврооблігаціями. Так, гроші у них є. Поки що є. І йдеться виключно про бажання чи не бажання платити. Якщо вони заплатять у рублях – це також дефолт. Тому що з таким самим успіхом можна платити мушлями.

Але ключове, що економічні наслідки дефолту вже є. Чому? Бо санкції вже почали працювати. І це лише початок.

Це не кінець

Цього тижня ЄС запроваджує нові санкції. Це такий собі привіт російським металургам, які тепер лише у своїх снах бачитимуть доступ до європейського ринку. А експорт металургії – це, нагадаємо, другий за масштабами обсяг експортного валютного виторгу агресора.

Наразі ще не всі потенційні санкції запроваджено. Україна продовжує вимагати тотального бану банківської системи. Поки що, на жаль, під санкції потрапила лише частина банківської системи, яку веде банк ВТБ. Але відсутність тотального відключення російських банків, у тому числі від системи Свіфт, робить ці санкції малоефективними, адже не потрапив до розстрільного списку російських "Сбєрбанк".

І не забуваємо про повне ембарго. Поки воно не діє, залізна економічна завіса навколо Росії залишається дірявою.

Історичний прецедент

Але все одно удар по російській економіці завдано колосальний. У принципі, ще ніколи таку відносно велику економіку (ВВП Росії не дуже відрізняється від ВВП Іспанії, наприклад) і дуже інтегровану у світову економіку не відключали так швидко.

Так, санкції щодо Ірану були сильнішими, але Іран завжди був більше закритим. Але це одночасно ускладнює оцінку того, що може статися з російською економікою. Нема прецедентів. Нема моделей. Неможливо розрахувати, як сильно вдарить по Росії введені санкції.

Всім зрозуміло, що буде боляче. Але наскільки боляче – не зрозуміло. А те, що вторгнення в Україну визрівало лише в кількох не найздоровіших головах, призвело до того, що у Росії економіка не готувалась до війни. А отже, починається тотальний експромт.

Загальний сценарій зрозумілий

Санкції та контрсанкції призведуть до девальвації. Вже привели, причому як в офіційному секторі, де обмежена девальвація, так і реальному, адже реальний курс рубля тепер має мало спільного з офіційним. Це спричинить інфляцію, посилену виходом багатьох корпорацій із Росії.

Дефіцит – це приємне слово для фанатів СРСР. А потім підуть звільнення. Як у результаті виходу компаній, так і в результаті розриву безлічі виробничих ланцюжків. Адже Росія була частиною системи світової економіки. Як приклад, відпустка для працівників АвтоВАЗу. І це навіть не іноземна компанія.

Якщо раніше Росія була учасником світової економіки, то тепер перетворюється на простий придаток Китаю.

А потім просто внаслідок глибокої економічної кризи люди почнуть втрачати роботу. Той самий "глибинний народ", що зігує новим фашистським символам "Z" та підтримує Путіна.

І ми вже бачимо, що процес пішов. Усього 3 тижні і вже баби (не жінки, вибачте, а саме "баби") починають битися за банку зеленого горошку в одному місці, за цукор в іншому, шукають гречку в третьому – і не знаходять. А ціни на багато товарів уже зросли аж до 50%. Самі ж олігархи періодично виходять із заявами, які навряд чи сподобаються Кремлю. І це лише початок.

Рецепт порятунку

Тож чи буде дефолт Росії – не так і принципово тепер. Адже всі наслідки дефолту й так уже є економіці. Тому якщо Росія не бажає заплатити (гроші платити у них зараз є, питання у бажанні), то буде дефолт. Формальний. Можуть потягнути ще місяць, якщо не платитимуть сьогодні рублями. А можуть навіть заплатити. Але моральний дефолт вже відбулася. А це дуже важливо у сучасному світі. Де ізоляція подібна до смерті. І смерть економіки Росії може бути зупинена лише смертю Путіна.

Нині боляче Україні. І боляче Росії. В економіці, зокрема. Але це різний біль. Україна як хлопець, який зламав ногу. Дуже боляче, важко навіть пересуватися, але лікар обіцяє, що за пів року він зможе бігати, адже підтримка західних партнерів буде колосальною. А у російської економіки діагностували рак третього ступеня. І якщо не ампутувати Путіна, то летальний кінець неминучий.

Так, на руїнах російської економіки щось буде. Але це буде зовсім інша історія. І зовсім інший рівень життя. І це буде частиною розплати всіх росіян за злочини їхньої країни в Україні. І це слушно. Платити мають усі.

Наскільки реальний путч у Росії – дивіться відео