Исторический процесс

Россия, как бы это ни выглядело с разных сторон, до сих пор остается империей. Империей дряхлеющей и в исторической динамике – разваливающейся.

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Первый этап ее распада – Первая мировая война. В ту бойню русские ввязались, находясь в прямом союзе, в коалиции, с Великобританией, Францией и США – в Антанте. Однако, в отличие от динамично развивающихся западных государств, состояние Российской империи было таково, что они умудрились полностью проиграть войну, находясь… в коалиции победителей.

Да, Антанта, в которой состояла Россия, выиграла, а сама Россия – проиграла, причем, не только боевые действия, но и государственность в том виде, в котором она существовала. Страна была отсталой, с большего аграрной и была уже, что называется, "дозревшей". В итоге были потеряны западные территории, Финляндия.

Выиграв (опять же, при помощи США и Великобритании, да и в союзе с Францией – вот же незадача, какие у них "исторические враги") Вторую мировую, империя воспряла духом, подчинив себе всю Восточную Европу и оказавшись в состоянии ввязаться в глобальное противостояние в виде "холодной войны".

Однако, оставаясь отсталой во всех смыслах, кроме военного, Москва на одном из этапов снова полезла в военную авантюру с целью расширения "зон влияния" (в Афганистане) – что поделать, империи по-другому не умеют. В конечном итоге это (как одна из причин последовавших санкций, экономического обвала ну и тд) привело к очередному этапу распада в 1991 году.

Жесткие реалии

Исторические параллели, по-моему, очевидны. Россия сегодня – все такая же экономически, технологически и научно отсталая, зависящая от экспорта углеводородов страна, которой едва-едва удалось отойти от голода и беспредела 90-х, но которая остается на уровне "главная проблема – бедность населения". Притом (и это очень важно!) в отличие от предыдущих значимых моментов, в этот раз она не опирается на помощь США (как в Первой и Второй мировых войнах), а, наоборот – ищет противостояния с ними.

В этот раз ее союзники – не Америка, Англия и Франция в рамках Антанты, и даже не Восточная Европа в рамках Варшавского договора, а очень странное ОДКБ, где, едва успев очухаться от госпереворота в одной стране, надо разгребать вооруженный приграничный конфликт между двумя другими – тоже членами организации и как бы "союзниками".

Сегодня нет ни одной позиции, по которой можно было бы говорить, что путинская Россия сильнее, чем Николаевская Российская империя или брежневский СССР. Экономические и геополитические факторы намного более негативные.

Потенциальные противники намного сильнее, фактических и потенциальных союзников практически нет. Соответственно, никаких сомнений в том, что, если война будет развязана, то это закончится очередным этапом распада с утратой очередных "зон" (в том числе и Беларуси, власти которой, также являясь осколками рушащейся Империи, изо всех сил стараются не отстать в рвении). Агрессия лишь ускорит неизбежное в историческом масштабе.

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Если в Кремле мыслят рационально – войны не будет, потому что финал слишком очевиден, а нынешний блеф скоро сойдет на нет. Распад, безусловно, будет продолжаться, только не рывками, связанными с большими кризисами. Если возобладают эмоции или ситуация просто выйдет из-под контроля…

Это будет очень больно, безусловно, для всех. Больно и кризисно. Но приведет к тому, что исторически неизбежное просто будет происходить быстрее.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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