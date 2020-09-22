Коли у розвиненому світі для іноземних студентів викладають або державною мовою, або англійською, українським університетам пропонують викладати… російською.

Минулого тижня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №3717, який мав би внести зміни до Закону України "Про вищу освіту". Документ відправили на доопрацювання.

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Мовою освітнього процесу в Україні є державна мова. Але заклади вищої освіти можуть викладати дисципліни англійською, за умови, що всі учасники навчального процесу її розуміють.

Російська мова викладання в українських ВНЗ: треба чи ні?

Зміни дозволили б розширити опції з вибору мови й почати викладати іншими іноземними мовами, зокрема – російською. За них проголосували лише 210 нардепів. 173 з них – зі "Слуги народу". Саме до цієї партії належить і більшість ініціаторів викладання російською. Потребу прийняти документ вони пояснили просто: нібито таким чином більше студентів зголосяться вчитися у нас, бо саме мова навчання є вирішальною причиною вибору українських ЗВО. Однак, подивімося на статистику. В Україну їдуть навчатися студенти зі 158 країн світу. У першій п'ятірці наступні країни.

Індія – 22,90% Марокко – 10,23% Азербайджан – 6,80% Туркменістан – 6,64% Нігерія – 5,44%

У відсотках показана частка від усіх іноземних студентів.

Що цікаво, загальна кількість іноземних студентів в Україні зростає з року в рік. З них частка тих учнів, які приїздять саме з постсовєцьких країн – падає. Наразі вони складають 21,52%. Однак і те, що всі вони конче мають говорити російською мовою – теж міф. Здебільшого це громадяни країн, де російська ніколи не була рідною. Зокрема – Азербайджан, Туркменістан, Узбекістан. За роки після розпаду совєцького союзу, в цих країнах народилося та виросло ціле покоління людей, які ніколи не вивчали російської. Бо вона, на відміну він англійської, їм в житті не знадобиться.

Інша справа, що в університетах є викладачі, які звикли викладати російською мовою, та завдання перейти на англійську сприймають як щось фантастичне. І зміна у правилах викладання має "полегшити" життя передусім їм. Але це проблема, яку треба розв'язувати, а не консервувати законопроєктами.

Англійська – мова науки

Саме англійською публікуються всі актуальні дослідження, саме англійською видають всі авторитетні наукові видання, саме англійською проводять найбільш масштабні міжнародні конференції, де зустрічаються науковці з усього світу.

Тому і викладач, який справді хоче навчити студентів актуальним знанням, має володіти англійською.

Немає таких дисциплін, які можна вивчити один раз і переказувати ці знання учням всю свою кар'єру. Інформація оновлюється постійно, тому викладач має опановувати такі інструменти як мова науки, щоб також розвиватися.

Подивіться на світові університети – в них навчальний процес відбувається двома мовами: державною та англійською. Ось сайт Паризького університету, сайт університету в Токіо чи сайт Оксфорду. Складно уявити, щоб іноземець розраховував там почути російську мову, якщо вона не стосується предмету навчання.

Англійська – це вже давно базова навичка сучасної людини й абсолютно логічне рішення у виборі викладання мови для іноземних студентів. Почитайте ще кілька аргументів, чому слід вивчити англійську тут.

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Було б добре запропонувати іноземцям вивчати українську мову також, щоби глибше вивчити культуру держави, в якій вони здобувають освіту, та поширити ці знання у світі. А спроба видати викладання російською мовою як необхідність – ніщо інше, як чергова спроба русифікації освітнього процесу в Україні. Немає об'єктивних причин, які б виправдали користь такого кроку ані для студентів, ані для викладачів.