Російська ППО збила цивільний літак біля Москви: є жертви, – ЗМІ

Ввечері п'ятниці, 20 березня, стало відомо про збиття цивільного легкомоторного літака у підмосковній Коломні. Ворожі сили ППО намагалися відбити атаку БпЛА.

Про це інформує низка російських медіа. Водночас місцева влада повідомляє про успішну роботу ППО з відбиття дронової атаки.

Що відомо про збиття літака в Москві?

Повідомляється, що сили протиповітряної оборони країни-агресорки помилково прийняли літальний апарат за український БпЛА та відкрили по ньому вогонь.

Після влучання легкомоторник втратив керування та розбився біля річки Оки.

Обидва пілоти, Павло К. і Вадим М., за даними росЗМІ, загинули. Літак належав Дмитру Ч., який часто публікував у соцмережах відео за штурвалом свого літака.

Одночасно сили ППО Міноборони Росії встигли відзвітувати про нібито знищення 21 БпЛА, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють рятувальники.

За фактом катастрофи легкомоторного літака відкрито кримінальне провадження.

Цікаво! Авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що останнім часом на тлі масованих ударів дронів по Москві біля Кремля виставили мобільні вогневі підрозділи. За його словами, росіяни побоюються, що Україна може націлитися й на Путіна.

Чи були подібні випадки?

У жовтні 2025 року ВМС України повідомили, що російська ППО випадково збила власний винищувач Су-30СМ над Кримом під час відбиття атаки безпілотників. Екіпаж катапультувався після займання обох двигунів і вижив.

А у 2024 році телеграм-канали писали про збиття літака Су-27 російською ППО через помилковий удар своїх військ. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що падіння сталося через технічну несправність, а пілот залишився живим.

А яка зараз ситуація у Москві?

У російській столиці останніми тижнями були масштабні перебої в інтернеті та мобільному зв'язку, що завдало бізнесу збитків на кілька мільярдів рублів.

До того ж після атаки на місто 14 березня Кремль посилив контроль над інформацією, так державні ЗМІ закликали розцінювати повідомлення про удари як державну зраду, обмежили доступ до соцмереж та частини платформ.

Експерти відзначають, що збої сильно вплинули на життя москвичів і показали вразливість цифрової інфраструктури столиці перед атаками та кібератаками.