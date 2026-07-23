У Росії розкручують нову хвилю паніки: що задумав Кремль

Росіяни почали усвідомлювати, що триває не "сво", а справжня війна, бо вона перейшла на їхню територію. Російські пропагандисти просувають ідею створення загонів ППО, які можна було б сформувати з "охочих", у тому числі жінок та молоді. Вони вкотре спробували прив'язати це до теми Другої світової війни.

Коментуючи у розмові з 24 Каналом ініціативи, які публічно почали озвучувати так звані російські експерти на федеральних каналах, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що в Росії наростає істерика на тлі регулярних дронових атак СОУ.

Росіян готують до мобілізації

Істерія в Росії, як пояснив речник УДА, яку сьогодні розганяють російські пропагандисти, має створити підґрунтя для оголошення мобілізації. З його слів, Кремлю потрібен образ ворога, раніше там нав'язували суспільству, що проти російської армії воює НАТО, тепер почали говорити, що й США знову виступають проти Росії, а дух Анкориджа розвіявся. Все це робиться для того, аби посіяти серед росіян думку про те, що необхідно всім стати на захист своєї батьківщини від вигаданих численних ворогів.

Класичні прийоми агітації сьогодні діють все-таки менше. Згадаймо перші роки війни, ми бачили й контрактників, і загони добровольців, йшло багато росіян, бо думали, що візьмуть "Київ за 3 дні". А нині мовиться лише про регулярне військо і мовчання щодо добровольців, а контрактників набирати стає дедалі важче,

– констатував Братчук.

Хоча в Росії ще залишається ресурс тих, хто вирішує підписати контракт з російським Міноборони, аби отримати гроші, бо мають кредити, борги, штрафи за несплату аліментів. Серед категорії тих, хто зголошується за виплати їхати на фронт, як розповів Братчук, і люди з алкогольною та наркотичною залежностями, ув'язнені.

Правова основа для повної мобілізації в Росії створена. Ніхто нікого не буде питати, хочуть вони, чи ні, підуть до мобільної вогневої групи ППО, чи поїдуть на фронт після невеличкої підготовки, якщо вона взагалі буде,

– озвучив Братчук.

Тому ризиків й викликів для України, як підсумував речник УДА, надзвичайно багато. Але вони відомі українському військово-політичному командуванню, тому будуть ухвалені відповідні рішення, аби на це належним чином реагувати.

Повне інтерв'ю з Сергієм Братчуком: дивіться у відео