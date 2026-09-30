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24 Канал Кримінальні новини Передав сотні мільйонів рублів окупантам: СБУ оголосила підозру колишньому клірику УПЦ МП
30 вересня, 02:33
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Передав сотні мільйонів рублів окупантам: СБУ оголосила підозру колишньому клірику УПЦ МП

Данило Жоров

Співробітники Служби безпеки України заочно оголосили підозру настоятелю храму Воронезької єпархії руської православної церкви. Священник фінансує російських військових та постачає їм зброю і безпілотники.

Зловмисник передав підрозділам армії РФ спецобладнання та транспорт на сотні мільйонів рублів. Про це повідомили в СБУ.

Що відомо про священника?

В Управлінні Служби безпеки України в Миколаївській області розповіли, що йдеться про настоятеля Тихвіно-Онуфріївського храму. Раніше чоловік багато років проживав на території України.

З 2007 по 2017 рік фігурант перебував на Миколаївщині та був штатним кліриком у Миколаївській та Вознесенській єпархіях УПЦ. У 2017 році він виїхав до Росії та оселився у Воронежі, де продовжив релігійну діяльність під егідою РПЦ.

Після початку повномасштабного вторгнення священнослужитель систематично організовував збір коштів і матеріальних ресурсів для військових підрозділів держави-агресорки. Окрім передачі машин та БпЛА, він особисто приїздив на тимчасово окуповані території України з так званими "гуманітарними конвоями".

Фігурант активно популяризував свою діяльність у пропагандистських медіа, за що неодноразово отримував офіційні подяки та заохочення від командування збройних сил країни-агресорки.

Крім того, оперативники встановили, що клірик намагався використати власні родинні зв’язки в Україні для впливу на представників УПЦ та просування російських наративів у релігійному середовищі.

На підставі викривальних доказів слідчі заочно повідомили клірику про підозру за статтею про фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України. Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, правоохоронці здійснюють комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, що у вересні заочну підозру від Служби безпеки також отримав митрополит РПЦ Георгій Шевкунов. Він є головним духовним наставником Володимира Путіна та одним із провідних ідеологів кремлівського режиму. 

За даними СБУ, священник одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У 2023 році його призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ на тимчасово окупованому півострові.