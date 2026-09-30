Передав сотні мільйонів рублів окупантам: СБУ оголосила підозру колишньому клірику УПЦ МП

Співробітники Служби безпеки України заочно оголосили підозру настоятелю храму Воронезької єпархії руської православної церкви. Священник фінансує російських військових та постачає їм зброю і безпілотники.

Зловмисник передав підрозділам армії РФ спецобладнання та транспорт на сотні мільйонів рублів. Про це повідомили в СБУ.

Що відомо про священника?

В Управлінні Служби безпеки України в Миколаївській області розповіли, що йдеться про настоятеля Тихвіно-Онуфріївського храму. Раніше чоловік багато років проживав на території України.

З 2007 по 2017 рік фігурант перебував на Миколаївщині та був штатним кліриком у Миколаївській та Вознесенській єпархіях УПЦ. У 2017 році він виїхав до Росії та оселився у Воронежі, де продовжив релігійну діяльність під егідою РПЦ.

Після початку повномасштабного вторгнення священнослужитель систематично організовував збір коштів і матеріальних ресурсів для військових підрозділів держави-агресорки. Окрім передачі машин та БпЛА, він особисто приїздив на тимчасово окуповані території України з так званими "гуманітарними конвоями".

Фігурант активно популяризував свою діяльність у пропагандистських медіа, за що неодноразово отримував офіційні подяки та заохочення від командування збройних сил країни-агресорки.

Крім того, оперативники встановили, що клірик намагався використати власні родинні зв’язки в Україні для впливу на представників УПЦ та просування російських наративів у релігійному середовищі.

На підставі викривальних доказів слідчі заочно повідомили клірику про підозру за статтею про фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України. Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, правоохоронці здійснюють комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, що у вересні заочну підозру від Служби безпеки також отримав митрополит РПЦ Георгій Шевкунов. Він є головним духовним наставником Володимира Путіна та одним із провідних ідеологів кремлівського режиму.

За даними СБУ, священник одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У 2023 році його призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ на тимчасово окупованому півострові.