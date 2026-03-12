Все йде не за планом: що раптом заговорила роспропаганда про війну в Україні

Російська пропаганда озвучує, що війна скоро має завершитись. Скабєєва каже, що нібито українська сторона наближається до того, що погодиться на умови мирного плану. Соловйов озвучує, що начебто Росія перемагає. Оскільки Кремль прагне переконати суспільство у тому, що все робиться ефективно, значить, не все у Путіна йде за планом.

Про це в етері 24 Каналу наголосив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зазначивши, що Росія хотіла б, аби програма PURL, в межах якої Європа закуповує для ЗСУ американську зброю, припинилась. Адже в цьому Москва вбачає ключовий спосіб дотиснути Україну.

Росія застосовує елементи гібридної війни

Майор ЗСУ пояснив, що Україна залежна від підтримки союзників, однак згідно з інформацією заступника керівника ОПУ Павла Паліси, майже 50% номенклатури, яка застосовується на фронті – українського виробництва. З його слів, нашій державі треба працювати над тим, щоб зберегти фінансування низки проєктів, які посилюють її обороноздатність.

Коли росіяни не можуть перемогти на полі бою, то застосовують інші елементи гібридної війни, яку ведуть проти України та її союзників. Мовиться про дипломатичний, економічний, політичний складники.

"У дипломатичному складнику вони намагаються зараз переконати Трампа в тому, що треба перестати підтримувати Україну. Й так підтримка вже не така, якою була за його попередника, але вона присутня різними проєктами й механізмами, зокрема через PURL", – озвучив Ткачук.

Темпи просування ворога впали

Коли Москва дипломатичним шляхом пробує випросити у Трампа певні рішення щодо припинення постачання Україні зброї, то це, зі слів майора ЗСУ, свідчить про те, що на полі бою російська армія не досягає бажаних результатів. Адже з кінця осені спостерігається зниження темпу просування окупантів.

Якщо в листопаді це було понад 500 кілометрів квадратних, то в грудні цифра становила понад 400, в січні – 240, в лютому – орієнтовно 126. Тенденція така, що наступальні можливості росіян падають,

– констатував Ткачук.

Одночасно з цим кількість бойових зіткнень й інтенсивність не так різко знизилась, як темпи окупації ворогом української території. Політолог і майор ЗСУ прогнозує, що надалі противник активізує свої резерви, аби проводити весняно-літню кампанію.

Які у ворога плани на весняно-літню кампанію?