Не вірю у випадковість, – політолог розкрив приховані моменти падіння російської ракети у Польщі

Під час масованої атаки Росії на Україну 30 липня до Польщі залетіла російська ракета Х-101, яка впала у Люблінському воєводстві. Росіяни могли модернізувати цю зброю, але в будь-якому випадку вона є достатньо архаїчною і просто так не може промахнутись.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зазначивши, що поки Румунія вже збиває дрони, які тільки підлітають до країни, Польща має проблеми в організації протиповітряної оборони, готовності та рішучості, адже не збила ціль. Все це вказує на страх Європи перед російською агресією і не бажання боротись з нею.

Приховані моменти падіння російської ракети

Політолог зауважив, що раніше російські дрони та ракети вже залітали на територію Польщі. Цього разу Х-101 пролетіла 80 кілометрів в глиб території країни, тому малоймовірно, що це відбулось випадково.

Я все ж таки схильний вважати, що чи не вперше за цей час ми можемо припустити, що це був цілеспрямований удар саме по території Польщі. Якщо всі інші можна списати, і більшою мірою це підтвердиться, на якісь випадковості, то цього разу у випадковість не вірю,

– підкреслив він.

Крім того, на тлі цього Росія вперше запустила по Україні північнокорейську балістичну ракету. Ба більше, раніше були повідомлення про те, що Іран роздумував над ударом по порту України. Цілком ймовірно, що в Ірані є групи впливу, орієнтовані на Москву.

Саме на цьому моменті, за словами політолога, складається як мінімум кілька точок, що об'єднується одним наративом: інтернаціоналізацією і розповзанням російсько-української війни. Це саме та річ, яку боїться значна частина європейських держав більше, ніж вогню.

Безперечно, що є об'єктивні причини страху перед війною, але європейці реагують не додатковою допомогою Україні, а бажанням не помічати війну. Тому удар російською ракетою по території Польщі має серйозніші наслідки, ніж просто порушення повітряного простору.

Саакян розкрив приховані моменти падіння ракети: дивіться відео

Польща не збила російську ціль

Саакян також звернув увагу на те, що польська ППО не знищила ціль у своєму повітряному просторі. На цьому моменті є дуже багато "можливо": можливо, ракета летіла і вже падала, тому було ризиковано її збивати; можливо, її не збили, бо вона летіла над населеними пунктами тощо. Однак факт залишається фактом: ракета залетіла і впала в Польщі.

Ракета була не лише 6 хвилин в повітряному просторі Польщі, а аж 6 хвилин. Заяви командувача щодо того, що це була дуже важка ніч для польської ППО вже підняла цілий ґвалт жартів в українських соціальних мережах. Якщо є визнання тяжкості, бо одна ракета пролетіла і гепнулася посеред поля, то що тоді має бути легко для систем протиповітряної оборони Польщі? Протиповітряна оборона ж існує для того, щоб саме такі загрози не допускати, особливо в умовах, коли є агресивний сусід,

– пояснив він.

Політолог підсумував, що і ідеологічно, і психологічно виявилося, що польські еліти не готові були до такої ситуації. Водночас треба віддати належне Дональду Туску, який, одразу коментував ситуацію і скористався цим для того, щоб актуалізувати можливість передачі Україні додаткових ракет для систем Patriot.

До слова, генерал-лейтенант та керівник Інституту оборони Ярослав Громадзінський розкритикував реакцію державних служб Польщі та заявив, що країна має перейти до багаторівневої оборони. На його думку, основним недоліком є пасивність та очікування, поки ворог перетне кордон.