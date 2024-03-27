Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Захід побоюється ескалації у війні з Росією. Але вона вже відбувається.

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Як буде далі діяти Польща

Як наголосив Шейтельман, ескалація поступово підвищується. Поляки вже почали підіймати власні винищувачі під час ракетних обстрілів України. Зараз вони не збивали ракету, адже нібито побоювалися, що уламки можуть впасти на цивільну інфраструктуру.

Наступним етапом буде те, що поляки таки зіб'ють ракету, яка перетне простір Польщі. Як Росія відповість? На мою думку, буде агресивна риторика. Вийде якийсь Мєдвєдєв і почне розказувати, що ядерка впаде на Варшаву. Що зробить Польща? Піде на ще більшу ескалацію. Скаже, що на прохання України збиватиме все, що летить в бік Польщі,

– вважає Шейтельман.

У такий спосіб вдасться ще краще захистити принаймні Захід України. Такі дії Росії дійсно приводять до ескалації. Але вона може мати несподівані позитивні моменти для України.

Російська ракета в Польщі: коротко