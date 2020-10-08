Президент Зеленський зауважив, що Євросоюз готовий допомогти Україні з вакциною від коронавірусу. Він наголосив, що йдеться про справжню вакцину, а не ту, що викликає сумнів у вчених.

Таким чином глава держави, ймовірно, натякнув на вакцину від COVID-19 російського виробництва. Про це Володимир Зеленський написав на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше Медведчук зустрівся з Путіним і заявив, що зробив щеплення російською вакциною від COVID-19

Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з'явиться й не викликатиме сумнівів у вчених,

– наголосив він.

Також глава держави застеріг українців та попросив не вірити у передвиборчі обіцянки окремих політиків.

"Не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами", – сказав він.

Вочевидь, Зеленський зіронізував щодо нещодавньої заяви лідера "Опозиційної платформи – За життя" і кума Путіна Віктора Медведчука. Той на початку жовтня зустрівся із російським президентом та підтвердив, що вже скористався вакциною від коронавірусу, виготовленою в РФ. Він додав, що щеплення також зробила його дружина та син.

Крім того, політик звернувся до російського лідера з проханням постачати цю вакцину в Україну. На це президент країни-окупанта відповів, що для цього потрібно домовитися з владою України. Бо, власне, Росія начебто готова до співпраці.