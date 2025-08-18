Систематичні удари по російській залізниці дають несподіваний ефект. Якщо це продовжиться, то вже за кілька місяців у ворога будуть великі проблеми з логістикою.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. В ніч на 17 серпня пролунали чергові вибухи на російській залізниці. Сталося це на станції "Ліски", яка є важливим логістичним вузлом для окупаційної армії.

Як може настати колапс в російській залізниці?

Як наголосив Андрющенко, це вже 16 удар лише за останній час по російській залізниці. Станція "Ліски" є величезним вузлом, звідки йде постачання на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

У Росії вже говорили, що там простоює 14 цивільних потягів. Вантажних буде значно більше.

Росіяни не повідомляють, що все полагодили і вони поїхали. І це лише цивільні потяги. Вантажних буде значно більше. Все це спізнюється, стоїть та фактично на тижні зриває переміщення того, що мало опинитися на лінії фронту. Якщо такі удари продовжаться, то можна оптимістично сказати, що десь в жовтні російська залізниця на цих напрямках стане,

– зазначив Андрющенко.

У цьому випадку вдалося обрати дійсно ефективну тактику. У ворога стало значно менше вибухів на релейних шафах. Щоб зупинити потяги, потрібно спалити одразу два таких об'єкти. Замінити їх не складно. Тут можна говорити максимум про добу простою.

Значно цікавішими напрямками є удари по пунктах управління залізниці. Це – електроніка, яку надзвичайно складно замінити. І це не робиться швидко. За різними даними, вже вдалося вивести з ладу 7 пунктів управління. І не факт, що ворог зміг їх відновити.

Далі йдуть удари по підстанціях, де електрифікована лінія. Росіяни змушені діставати тепловози і тягати все "дідівським" способом. При цьому тепловозів не так багато. Все це рано чи пізно приведе до колапсу російської залізниці. На цьому простої вони не будуть встигати ремонтувати і все тягати. Це – прекрасна тактика і стратегія,

– підкреслив Андрющенко.

Якщо все піде в такому ж темпі, то вже десь до жовтня в Росії стануть дві залізниці – "Юго-Восточная" і "Северо-Кавказская". Вони якраз сходяться в Ростовській області.

Вантажівками не завезеш стільки всього, скільки потягом. Ні боєкомплекту, ні палива. Залишиться в них море. Будуть змушені возити паливо з Новоросійська та Керчі до Маріуполя. Але тоді в гру вже вступають морські дрони,

– зауважив Андрющенко.

