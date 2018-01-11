Російська делегація не братиме участі у сесії ПАРЄ у січні: названа причина

Росія не збирається відправляти делегацію на січневу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Усе тому, що до регламенту не були внесені поправки "про захист прав національних делегацій від дискримінації".

Про це заявив віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який курує в нижній палаті парламенту міжнародну діяльність, повідомляє ТАСС.

"Росія не представлятиме свою делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи в січні у зв'язку з тим, що істотна умова нашої там роботи, а саме гарантії недискримінації прав національних делегацій, не були внесені до регламенту цієї організації", – сказав Толстой.

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Він також заявив, що з цієї причини рішення Росії утриматися від роботи в ПАРЄ у пленарному форматі буде чинним "до моменту зміни регламенту".