Російська влада перелякана Майданом, – Цимбалюк про протести в Москві та погрози росіянам

У Москві відбувається чергова акція протесту через недопуск незалежних кандидатів на вибори депутатів Мосміськдуми. Оскільки мітинг не був узгодженим із тамтешньою владою, росіян масово затримують силовики.

Власний кореспондент УНІАНу Роман Цимбалюк розповів у прямому ефірі 24 каналу, що в центрі Москви вимкнено мобільний інтернет, аби росіяни не змогли спілкуватися.

Цікаво Путин готовится к Майдану в Москве

"В першу чергу, влада приглушила інтернет, щоб не можна було відправити фото чи листа. Це робиться вочевидь для того, аби мітингувальники не мали змоги координувати свої дії, адже російська влада перелякана Майданом. Вони самі себе переконують, що обов’язково мітингувальники мають сьогодні захопити владу", – заявив Цимбалюк.

Влада погрожувала мітингувальникам розправою

Як наголосив журналіст, тиждень тому були показові покарання – п’ятьох людей заарештували та обвинуватили в масових порушеннях порядку, начебто вони готували бунт у Росії (ця стаття передбачає до 15 років в’язниці). 5 затриманих наразі перебувають в СІЗО.

На Трубной площади сейчас. Фото: Мария Борузнова / Дождь



Продолжаем прямой эфир на сайте https://t.co/hw2ZSW7kSj pic.twitter.com/7s6avTP2UC — Телеканал Дождь (@tvrain) 3 серпня 2019 р.

"Також за цей тиждень сотні людей дістали величезні штрафи, тобто влада всіляко пояснює своїм громадянам, що брати участь у несанкціонованих акціях не варто, небезпечно та навіть може загрожувати в’язницею", – відповів Цимбалюк.

Коли закінчаться протести?

Очевидно, до виборів у московську міськдуму це буде повторюватися, але невідомо, з якою інтенсивністю. Головне, що дехто виходить на вулиці без чіткого плану подальших дій. Програма – прийти на мітинг і сказати, що "ми – є і не згодні з таким порядком",

– вважає журналіст.

Він додав, що всі кажуть, що наразі такими акціями неможливо щось змінити в Росії, але це може бути підґрунтям, аби в майбутньому з’явилася реальна потужна опозиція.

К семи часам вечера количество задержанных почти достигло 700 человек



Видео: Дождь pic.twitter.com/PKqoEbFbfV — Телеканал Дождь (@tvrain) 3 серпня 2019 р.

Цимбалюк розповів, що важко назвати точну кількість протестувальників, оскільки люди були запрошені на Бульварне кільце, а це 10 кілометрів території. "Спочатку здавалося, що поліцейські працюють в лайтовому режимі, вони навіть нікого не затримували, а згодом вони отримали наказ і почали хапати всіх підряд", – підсумував він.

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