Путин готовится к Майдану в Москве

В Москве усиливается противостояние между властями и местными жителями, которым отказали в праве выбирать себе городской парламент. Сейчас там параллельно идут два процесса: оценка итогов запрещенной властью акции протеста 27 июля и подготовка к новой, которая состоится в ближайшую субботу.

Массовые протесты в Москве

Из многочисленных источников на разных уровнях власти становятся известны забавные подробности.

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Оказывается, Кремль принял решение передать управление этим кризисом от мэрии Москвы силовикам, поскольку решил, что 27 июля в Москве начнется цветная революция. Полицейским и омоновцам на полном серьезе рассказывали, что они будут разгонять самый настоящий Майдан.

Кремль действительно готовился к началу революции! К уличным столкновениям, к штурму мэрии, к бутылкам с зажигательной смесью, к Правому сектору и ко всему остальному. Представляете себе уровень паранойи?

Именно поэтому руководителем операции стал аж целый секретарь Совета национальной безопасности Николай Патрушев.

Он отдал полиции приказ задерживать как можно больше людей – это объясняет рекордное число задержанных – 1388 человек. Он же поставил задачу всеми силами отбивать у мифических революционеров мэрию Москвы.



Задержания во время акции оппозиции в Москве

Поэтому полицейские упорно стояли шеренгами на подступах к этому зданию, хотя митингующие уже давно от него ушли и гуляли колоннами по всей Москве.

Путин готовится к Майдану

Но самое забавное – это палатки. Вы будете смеяться, но Кремль уверовал в начало майдана, когда 14 июля кто-то пришел со своей палаткой к зданию московского центризбиркома. Для Путина палатка – это как черная метка для пирата. Это знак скорой и неминуемой гибели.



Владимир Путин

Оказывается, во время недавних многочисленных обысков полиция искала у лидеров оппозиции не только пособия по цветным революциям и печеньки из Госдепа, но и палатки. На полном серьезе. Сейчас по Москве безопаснее гулять с пистолетом и кокаином, чем с палаткой. Палатка приравнена к штурму Кремля.

Поскольку сами митингующие 27 июля не знали, что они являются революционерами, Путин и силовики оказались в нелепой ситуации. Если мэрию никто не штурмует, если в полицию никто не стреляет и палаток никто не ставит, что зачем надо было бить и сажать сотни людей?

И власть нашла для себя объяснение. Оказывается, теперь Майдан откладывается на следующую субботу – 3 августа. А все, что было 27 июля, объявлено "массовыми беспорядками". Хотя любой человек на любом видео может посмотреть, что беспорядки устраивали только сами полицаи, зачем-то бившие людей.

Тем не менее, пятеро участников протестов 27 июля задержаны. Их обвиняют именно в массовых беспорядках. Это очень серьезная статья, наказание по ней – до 15 лет лагерей.

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Цель этого шага предельно проста. Кремль хочет запугать людей, чтобы те не вышли на новую акцию протеста – 3 августа. Но при этом он демонстрирует свой собственный страх. Причем, похоже, что у этого страха есть основания.

Новая акция запланирована на 3 августа

Запланированная на субботу акция протеста будет очень необычной. Оппозиционные муниципальные депутаты предложили людям собраться в десятке разных мест на десятикилометровом Бульварном кольце.

Кроме того, часть людей готова собраться на Садовом кольце, а многие другие – на Лубянской площади около здания ФСБ. Где и сколько будет людей, не знают даже сами организаторы. Полиция этого не знает тем более.



Любинская площадь очень большая

Судя по группам в Facebook и других соцсетях, в общей сложности там соберется не менее 20 тысяч человек. Если честно, я думаю, что их будет намного больше, так как бояться людям особо нечего – у полиции просто не хватит сил, чтобы закрыть все локации.

Это огромные расстояния – десять километров Бульварного кольца, 15 километров Садового кольца, да еще и Лубянскую площадь впридачу. Поставить полицейское оцепление везде просто физически невозможно.

Кроме того, за врагов Владимира Путина в этот раз сыграл футбол. Московские команды «Спартак» и Динамо 3 августа проводят важный матч. На охрану этого матча МВД тоже должно выделить ОМОН. Полицейские начальники даже попросили футболистов отложить свою игру. Не знаю, согласятся ли на это команды.

Еще один очень важный момент. Когда в последний раз оппозиционер Михаил Светов пытался согласовать место проведения митинга, его прямо на переговорах арестовали и бросили в тюрьму на 30 суток. После этого, конечно же, никто ничего больше не согласовывает.

Я считаю, что это большое достижение. Сама идея согласования с властью места и времени акции протеста против этой же самой власти – это абсурд и унижение. Не надо этого делать никогда!

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Важной новостью стало то, что 3 августа московским сторонникам честных выборов помогут их питерские однодумцы. Они собираются провести у себя на Марсовом поле аналогичные акции протеста, чтобы оттянуть на себя часть войск ОМОНа и Росгвардии.

Если бы в субботу в Питере ничего не было, то местные полицаи отправились бы помогать московским. А так дома посидят, что, конечно, очень хорошо. В Санкт-Петербурге, как и в Москве, в сентябре ожидаются очень нечестные местные выборы, поэтому там людям есть против чего митинговать. Им тоже надо пожелать удачи и победы.

Похоже, что Кремль, начав бороться с абсолютно мифическим и полностью выдуманным московским майданом, сам делает все возможное, чтобы оппозиционеры действительно что-то такое устроили.Сейчас они волей-неволей обучаются тактике борьбы против ОМОНа, начинают понимать, как уходить от его ударов и одновременно перекрывать весь город.

Простые люди уже понимают, как самостоятельно организовывать сборы сторонников, если лидеры протеста сидят в тюрьмах. Все уже знают, что делать в случае задержания или ареста. Но самое главное – постепенно растет пока маленькое ядро людей, которые готовы сопротивляться и по-настоящему драться с полицией.



ОМОН России

Тут надо понимать: Россия – страна с огромной инерцией, а у Владимира Путина – гигантская армия полицаев, ОМОНа, ФБС и Росгвардии. Для того, чтобы в Москве собралось что-то типа Майдана, нужно очень много времени и усилий. Еще месяц назад я вообще в это не верил.

Но сейчас, глядя на абсолютно идиотские действия властей, а также на все более разумные шаги ее противников, я начинаю сомневаться. А мало ли? Свою легитимность Владимир Путин уже утратил. Ну а после этого может и власти лишиться. Во всяком случае, обычно подобные сюжеты развиваются именно так.