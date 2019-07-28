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      Протести у Москві: один із затриманих порізав собі вени у відділку поліції

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      Затриманий учасник протесту під мерією Москви порізав собі вени
      Затриманий учасник протесту під мерією Москви порізав собі вени / Ілюстративне фото Getty Images

      Затриманий на акції протесту біля мерії Москви прес-секретар російської асоціації народного опору Микита Зайцев порізав собі вени у відділку поліції.

      Родичі затриманого розповідають, що наразі він перебуває в Інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського, пише "Радіо Свобода".

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      Лікарі при цьому відзначають, що його стан "нормальний".

      ЗМІ перед цим повідомляли, що Зайцев зник. Востаннє його бачили в суботу, 27 липня, о сьомій годині вечора. Тоді поліцейські забирали його в автозак. Зайцева затримали через те, що він знімав те, що відбувається на камеру. Після цього зв’язок з ним пропав.

      Що відбувається у Москві?

      Акцію біля московської мерії 27 липня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Люди зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці.

      Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      На масштабній акції протесту затримали 1127 протестувальників. Багатьох людей вивозили на автозаках, ще частину правоохоронці "видавлювали", створюючи живий ланцюг. Правоохоронці жорстоко затримують демонстрантів: у декого поламані кінцівки, комусь розбили голову.

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      Теги: Новини України Новини політики Москва Протести Новини Росії
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